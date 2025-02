La giunta comunale arriva a Sampierdarena, incontro con i cittadini e presidio dei comitati fuori dal Don Bosco

Genova. E’ arrivato a Sampierdarena l’appuntamento dell’amministrazione comunale chiamato “quartieri in giunta”, il format lanciato dal vicesindaco reggente Pietro Piciocchi e che vede svolgersi alcune giunte comunali in diverse zone della città.

Oltre alla giunta vera e propria, svolta a porte chiuse, l’amministrazione ha poi incontrato i cittadini, enti e associazioni, individuati dal municipio Centro Ovest alla presenza del presidente Michele Colnaghi, e ha svolto alcuni sopralluoghi.

Fuori dall’istituto Don Bosco, dove si è svolta la giunta e si è svolto l’incontro, anche la contestazione di alcuni comitati che hanno definito la giunta itinerante una “passerella elettorale” ed esposto cartelli di protesta.

“È stato un incontro molto intenso e partecipato – ha detto Pietro Piciocchi – il senso di queste iniziative è proprio il confronto per arrivare a soluzioni che migliorino i nostri quartieri”. Nella prima parte della giunta è stato approvato, su proposta del vicesindaco reggente sindaco Piciocchi, il programma da 1 milione di euro per la manutenzione straordinaria dell’edilizia pubblica gestita da Arte. Si tratta di interventi di sostituzione serramenti, di risanamento poggioli, cornicioni e impermeabilizzazioni e opere condominiali di manutenzione straordinaria.

Approvato poi, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari e dell’assessora alla Cultura Lorenza Rosso, il documento di fattibilità delle alternative progettuali per il restauro del museo civico di Sant’Agostino.

“Ai primi di marzo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari – potremo pubblicare il bando di gara per il progetto di restauro del museo e della chiesa che sarà finanziato con 10,8 milioni del programma nazionale Metro Plus che si andrà ad aggiungere ai già stanziati 7 milioni per arrivare alla riqualificazione completa del complesso museale entro il 2027”.

“Il museo di Sant’Agostino di Genova è considerato una delle massime espressioni dell’architettura italiana ed è il più esteso dei Musei civici – dichiara l’assessora alla Cultura Rosso – sviluppare il progetto originale del museo significa completare e aggiornare il percorso degli spazi espositivi, restaurare e rifunzionalizzare l’ex chiesa, intervenire sul chiostro, abbattere le barriere architettoniche, adeguare gli impianti e gli spazi collaterali e di servizio per restituire ai genovesi e ai visitatori un gioiello straordinario del nostro patrimonio culturale”.

Nella seconda parte di “Quartieri in Giunta” sono state affrontate varie tematiche emerse dall’ascolto delle associazioni, tra cui la sicurezza, interventi sulla mobilità, l’accoglienza di minori stranieri, spazi per la cultura e lo sport, il decoro e la sicurezza urbana, il rapporto con il porto e i flussi di traffico del nodo di san Benigno.