Giovedì 6 febbraio la giunta comunale è a Bolzaneto, appuntamento al teatro Govi

Genova. Settima tappa dei “Quartieri in giunta”: domani, giovedì 6 febbraio, la consueta riunione settimanale si terrà nel Teatro Rina e Gilberto Govi (via Pastorino 23) nel quartiere di Bolzaneto, nel Municipio V Val Polcevera.

Conclusa la seduta di giunta dedicata all’illustrazione e alla votazione dei provvedimenti, oltre che alla discussione dei diversi punti all’ordine del giorno, alla presenza del presidente di Municipio Federico Romeo e degli assessori municipali, entreranno nella riunione di giunta i rappresentanti di associazioni, enti e associazioni del territorio, individuate dal Municipio.

Saranno effettuati da parte del vicesindaco reggente facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi e degli assessori competenti, alcuni sopralluoghi tra cui: cantieri (mercato comunale e area diga di Begato) e alcune zone come via Massuccone Mazzini, strada Passo dei Barabino, via Monte Cimone e via Giacomo Bruzzo, alcune scuole infanzia e nidi, oltre a incontri con il Civ.

I prossimi appuntamenti con Quartieri in giunta sono: il 13 febbraio a Sampierdarena e il 20 a Multedo.