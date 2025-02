Giorno del ricordo, Staglieno blindata: tensione per l’adesione di Casapound

Genova. Decine di mezzi di polizia e carabinieri, tra auto e camionette, hanno dato il buongiorno questa mattina al quartiere di Staglieno, letteralmente blindato già dall’alba per la manifestazione organizzata per il Giorno del Ricordo davanti alla lapide che ricorda le vittime delle foibe presso i giardini Cavagnaro.

La manifestazione, organizzata dal Comitato “Io non scordo – Genova” anche quest’anno ha visto l’adesione di associazioni e movimenti nell’orbita dell’organizzazioni di estrema destra, come Casapound, che attraverso il circolo “La Risoluta” di via Montevideo, ha comunicato la propria adesione alla commemorazione. A breve giro la risposta di Genova Antifascista, che dal canale telegram ha promesso “qualche sorpresa”.

La polizia locale, durante la manifestazione, ha chiuso al traffico via Bobbio in entrambe le direzioni tra l’intersezione con via Montaldo e il cimitero di Staglieno mentre Lungobisagno d’Istria chiusa in direzione monte dall’altezza di via Toti. Non si sono registrati disordini.