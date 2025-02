Giornata Internazionale dell’Epilessia, Genova Inclusiva: “Uniti contro lo stigma, passo dopo passo”

Genova. Il 10 febbraio 2025 si celebra la Giornata Internazionale dell’Epilessia, “un’occasione fondamentale per accendere i riflettori su una delle patologie neurologiche più diffuse al mondo. In Italia, si stima che oltre 600.000 persone convivano con l’epilessia, eppure il pregiudizio e la disinformazione continuano a rappresentare un ostacolo alla piena inclusione sociale”.

A scriverlo in una nota stampa Marco Macrì per Genova Inclusiva: “Tra le iniziative di rilievo, la campagna globale #50MillionSteps invita tutti a contribuire, passo dopo passo, a raggiungere 50 milioni di passi, simbolo delle 50 milioni di persone affette da epilessia nel mondo. In Italia, numerose città illumineranno di viola, colore simbolo della lotta all’epilessia, edifici e monumenti significativi per sensibilizzare l’opinione pubblica”

“Anche a Genova, il comitato “Genova Inclusiva” si unisce a questa importante iniziativa. Molti bambini e bambine del comitato convivono con l’epilessia come comorbilità della loro neuro divergenza. Chiediamo quindi con forza maggiore sensibilità da parte delle istituzioni e della cittadinanza, affinché nessuna persona con epilessia debba più affrontare discriminazioni o barriere sociali”