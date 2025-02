Giornata dei Calzini Spaiati, Genova Inclusiva: “Lapolitica agisca con fatti concreti, non solo con parole di circostanza”

Genova. “In occasione della Giornata dei Calzini Spaiati, simbolo di inclusione e valorizzazione delle diversità, vogliamo lanciare un appello alla politica: servono azioni concrete per costruire una società davvero inclusiva, non solo dichiarazioni di principio una volta all’anno”.

A scriverlo in una nota stampa Genova Inclusiva: “Viviamo in un periodo storico in cui soffiano venti discriminatori, alimentati da ideologie divisive e retrograde che si stanno diffondendo in diverse parti del mondo, dagli Stati Uniti di Trump e Musk fino alla Germania dell’AfD. È fondamentale che l’Italia scelga di andare controcorrente, diventando un esempio di accoglienza e rispetto delle differenze”

“Chiediamo un impegno concreto per garantire a ogni bambino e bambina la possibilità di esprimere la propria unicità, a partire da una scuola più inclusiva, capace di educare al rispetto reciproco e di contrastare ogni forma di discriminazione – conclude la nota – Solo così potremo costruire un futuro in cui nessuno debba sentirsi “spaiato”, ma parte di una società che riconosce e valorizza ogni individualità”