Giglio Bagnara in liquidazione, presidio di solidarietà per i 29 dipendenti: “Sestri in svendita”

Genova. La notizia della liquidazione e conseguente possibile chiusura dello storico marchi sestrese Giglio Bagnara ha fatto in poche ore il giro di tutta la città, raccogliendo, anche sui social, migliaia di reazioni di sconcerto e sconforto, che dimostrano l’affetto che i genovesi riservano per questo vero e proprio simbolo della città

Per questo motivo, immediate sono arrivate le razioni e le iniziative politiche. Dopo la convocazione di un tavolo per trovare nuovi investitori da parte dell’assessore Mascia, arriva la via della “piazza” con la chiamata per un presidio di solidarietà per i lavoratori. Ad organizzarlo i gruppi di opposizione municipale e comunale, Azione, Lista Genova Civica, Lista Rossoverde, Movimento 5 stelle, Partito Democratico.

“Cari cittadini, commercianti e rappresentanti del terzo settore, vi invitiamo a mobilitarvi per salvare Giglio Bagnara, un’istituzione che da oltre un secolo rappresenta un pilastro identitario di Sestri Ponente. La sua chiusura significherebbe una perdita irreparabile per il tessuto sociale del quartiere – si legge nel volantino che lancia l’iniziativa – In un momento di crescente speculazione sulla grande distribuzione, oltre che di enorme difficolta per il nostro quartiere su molti aspetti quali sicurezza, sanità, pulizia e decoro, è fondamentale proteggere realtà come questa, custodi della nostra storia e identità. Esprimiamo inoltre grande preoccupazione per i 29 dipendenti, e auspichiamo che vengano attivate tutte le azioni necessarie per tutelarli, ritenendo intoccabile il diritto al lavoro”.

“La crisi di Giglio Bagnara è solo l’ultimo tassello di un processo di desertificazione commerciale che i quartieri stanno vivendo – spiegano i gruppi di opposizione promotori dell’iniziativa – Sestri Ponente come altri. Una situazione che deriva direttamente dalla miope logica di favorire la grande distribuzione proprio in un momento storico dove il commercio di vicinato ha mostrato tutte le sue fragilità rispetto all’avanzata dell’on line che ha saputo approfittare anche della diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie genovesi. Invece di preservare i negozi di quartiere, grandi o piccoli che siano, in questi anni si è preferito aprire supermercati e centri commerciali. La nostra protesta sarà per difendere i lavoratori, che per primi rischiano di pagare il conto di queste scelte scellerate, e per iniziare a cambiare paradigma”.

L’appuntamento è per mercoledì 26 febbraio alle h.14.00 davanti a Giglio Bagnara. “Sfileremo per Via Sestri fino alla sede del Municipio VI dove alle 15 si terrà il consiglio municipale – conclude il comunicato – Uniamoci per preservare questo patrimonio prezioso”.

“Senza un imprenditore che rilevi l’attività dello storico negozio genovese, entro la fine dell’anno 29 famiglie genovesi rischiano di restare senza reddito” per Fabio Piccini Segretario Filcams Cgil Genova la crisi del comparto del commercio sta attraversando una crisi difficilmente reversibile “Quella di Bagnara è solo una delle ultime chiusure in ordine di tempo, ma la desertificazione dei negozi storici è iniziata da tempo. Non si può sempre e solo prendere atto di quanto accade: la politica ha l’obbligo di trovare soluzioni che impediscano l’impoverimento del tessuto commerciale, economico e sociale che queste realtà hanno contribuito a mantenere nel corso degli anni”.

La chiusura dello storico negozio del ponente genovese arriva “dopo mesi di difficoltà nei quali si è cercato di utilizzare tutti gli strumenti della contrattazione utili a scongiurare la chiusura definitiva, ma purtroppo il processo si è aperto e difficilmente si potrà tornare indietro. La Filcams Cgil è al fianco di lavoratrici e lavoratori e chiede alle istituzioni, fra tutte il Comune di Genova, di adottare politiche a tutela delle piccole e medie aziende del settore e contestualmente delle maestranze che vi sono impiegate”.