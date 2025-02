Giglio Bagnara in liquidazione, l’assessore Mascia convoca il tavolo per trovare investitori

Genova. Dopo l’annuncio dell’avvio della liquidazione volontaria da parte di Giglio Bagnara, storica attività commerciale di Sestri Ponente e di tutta la città di Genova, l’assessore comunale al Lavoro Mario Mascia ha convocato l’amministratore delegato dell’azienda Enrico Montolivo a un incontro che si svolgerà lunedì 24 febbraio a Palazzo Tursi.

“Come tutti i nostri concittadini sono rimasto particolarmente turbato dalla notizia della messa in liquidazione volontaria di Giglio Bagnara, un marchio storico di abbigliamento della nostra città che, per oltre 150 anni, ha vestito diverse generazioni di genovesi. Per questo motivo – riferisce Mascia – ho immediatamente contattato l’amministratore delegato dell’azienda al fine di organizzare, a stretto giro di posta, un incontro nel quale approfondire la situazione e individuare assieme la migliore soluzione possibile a salvaguardia del futuro dell’azienda, dei suoi 29 lavoratori e delle loro famiglie“.

“A questo fine, attiverò la Genoa Business Unit che abbiamo creato nel 2022 proprio per facilitare la ricerca di soggetti privati interessati ad investire nella nostra città. La nostra amministrazione farà tutto ciò che è nelle nostre possibilità per aiutare Giglio Bagnara a trovare, nel più breve tempo possibile, investitori in grado di conservare e rilanciare un’attività che rappresenta, da sempre, un fiore all’occhiello dell’offerta commerciale di Sestri Ponente e di tutta la nostra città”, conclude Mascia.

Già nel 2017 l’azienda aveva firmato per un concordato preventivo. Ieri sera l’amministratore delegato Enrico Montolivo ha annunciato l’entrata in liquidazione volontaria della società con l’obiettivo di concluderla in bonis entro l’anno ed “esaminare proposte serie di terzi interessati a proseguire l’attività“.