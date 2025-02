Giglio Bagnara in liquidazione, incontro tra azienda, sindacati e Comune: investitori cercasi

Genova. Si è concluso con la promessa di ritrovarsi fra 15 giorni l’incontro di questa mattina tra sindacati, azienda e amministrazione comunale – presenti gli assessori al Lavoro e al Commercio, Mario Mascia e Paola Bordilli, con il vicesindaco Piciocchi in videochiamata – in merito alla vertenza che coinvolge 29 dipendenti del negozio Giglio Bagnara di Sestri Ponente. Era presente anche l’amministratore delegato Enrico Montolivo.

A breve sarà aperta la procedura di licenziamento collettivo per cessata attività e i primi dipendenti potrebbero restare a casa già dal primo luglio.

La notizia della liquidazione volontaria è arrivata nei giorni scorsi, al termine di un lungo e difficile periodo di crisi per la storica attività.

“Al Comune di Genova abbiamo chiesto di poter firmare un accordo con il quale si impegna l’amministrazione ad azioni che vanno dalla ricerca di investitori, alla ricollocazione dei 29 dipendenti del negozio di Sestri Ponente – dichiara Fabio Piccini, segretario Filcams Cgil Genova – l’impegno assunto stamattina è quello di rivedersi tra una quindicina di giorni per fare il punto e per verificare se gli impegni assunti questa mattina hanno trovato realizzazione”.

La Filcams Cgil di Genova chiede di salvaguardare il reddito e l’occupazione dei dipendenti Bagnara e di mettere in campo politiche che impediscano l’impoverimento del tessuto commerciale genovese.

Nei giorni scorsi anche il vicesindaco reggente Piciocchi aveva incontrato titolari e lavoratori di Giglio Bagnara assicurando che l’amministrazione avrebbe fatto il possibile e annunciando iniziative per sostenere il commercio a Sestri Ponente. E che oggi ha ribadito: “Ci attiveremo in ogni modo per avviare contatti utili alla salvaguardia occupazionale”.

L’incontro di questa mattina – il punto di vista del Comune – ha permesso di mettere a fuoco, sulla base della situazione finanziaria in cui versa l’azienda, le condizioni di mercato affinché l’attività possa ripartire, o con un ridimensionamento della superficie commerciale e l’apertura a nuovi partner, non necessariamente nel campo dell’abbigliamento, o con l’ingresso di nuovi imprenditori immobiliari, considerando che l’immobile è di grande pregio e gli ultimi tre piani potrebbero prestarsi anche a una ipotesi residenziale.

Per occuparsi della possibilità di attrarre potenziali investitori è stata messa in campo anche la Genoa Business Unit, con il primo compito, intanto, di raccogliere la documentazione tecnica necessaria e di portare Giglio Bagnara come esperimento di un’auspicata rigenerazione urbana di Sestri all’attenzione del prossimo MIPIM, la fiera internazionale di riferimento per i settori real estate, edilizia e immobiliare, che si svolgerà dall’11 al 14 marzo 2025 presso il Palais des Festivals di Cannes (Francia).

“Il nostro primo obiettivo è salvaguardare l’occupazione dei 29 lavoratori- dichiara l’assessore al Lavoro e Sviluppo economico del Comune di Genova Mario Mascia– e su questo possiamo contare sul perfetto allineamento anche della proprietà, che fin da subito ha correttamente informato per primi i dipendenti della liquidazione; poi intraprenderemo tutti i percorsi possibili nelle nostre facoltà che ci portino alla risoluzione della vertenza; in questa fase il primo auspicio è che i fornitori vogliano affrontare questo delicato periodo di passaggio con il massimo senso di responsabilità e disponibilità a trovare soluzioni per la sopravvivenza della azienda e la continuità occupazionale”.

“Abbiamo incontrato la società e i sindacati per ragionare con loro sulle possibili soluzioni da mettere in campo per questa attività commerciale del ponente genovese che è un fiore all’occhiello di qualità e prestigio per l’intera comunità – dichiara l’assessora al Commercio Paola Bordilli– Le energie in campo ci sono tutte. Attiveremo tutti i nostri canali e non mancheranno le idee e le capacità per trovare soluzioni alternative alla chiusura di questa storica attività”.