Consiglio comunale, il ritorno di Gianni Crivello: “Rientro al 90° contro il centrodestra”

Genova. Gianni Crivello, 73 anni, è torna in consiglio comunale nei banchi dell’opposizione. E’ stata votata oggi la delibera che certifica il suo subentro ad Alberto Pandolfo, consigliere Pd “promosso” in parlamento come deputato al posto di Andrea Orlando, ormai consigliere regionale.

Crivello era il primo dei non eletti in una lista che univa Pd e Articolo 1 e si era presentato in quota Articolo 1. “Per questo andrò nel gruppo Misto, il passaggio avverrà la prossima settimana”, spiega.

L’ex assessore ai Lavori pubblici della giunta Doria, poi candidato e sconfitto contro Marco Bucci nel 2017, Crivello era stato anche presidente del municipio Valpolcevera, territorio che si propone ancora di rappresentare. “Entro al 90esimo minuto, per proseguire la battaglia contro il centrodestra”, dice dopo quattro anni di assenza dall’aula rossa.

Nella stessa seduta è stata eletta anche la nuova vicepresidente del consiglio comunale, sempre al posto di Pandolfo: si tratta della dem Rita Bruzzone.