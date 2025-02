Genova. La città di Genova sostiene la candidatura di Savona a Capitale italiana della Cultura 2027: il dossier intitolato Nuove rotte per la cultura rappresenta il manifesto di una visione che lega tutto il Nord Ovest (oltre a Genova anche Imperia, Torino, Mondovì, Cuneo, Dogliani, Alba, Vercelli e Nizza Monferrato) nel segno della cooperazione culturale, economica e sociale.

Un’alleanza strategica che ha visto l’ufficializzazione con la firma del dossier mercoledì 19 febbraio a Palazzo Tursi tra il facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi con l’assessore alla Cultura Lorenza Rosso e il sindaco di Savona Marco Russo per promuovere i collegamenti e una comune visione di promozione culturale.

“Genova sarà parte attiva e polo strategico di un’area strategica per l’Italia e il Mediterraneo che favorirà le nuove rotte per la cultura, come sottolinea il titolo del dossier – dice il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi –. Un modo concreto di ampliare le dinamiche culturali che ci uniscono, di fare rete favorendo nuove collaborazioni e rafforzando un turismo di qualità in continua crescita. Un’occasione unica per consolidare sinergie già esistenti, promuovere i poli museali, palazzi storici, santuari e grandi mostre, valorizzare tesori poco conosciuti o di nicchia con coprogettazioni, oltre a continuare a migliorare l’arredo urbano e le infrastrutture necessarie per garantire la vivibilità e le connessioni. Ragionare su un ambito territoriale più ampio è fondamentale per una crescita duratura che superi i confini delle singole amministrazioni e dia alla cultura in tutte le sue declinazioni quel ruolo di primo piano che merita, coinvolgendo sempre di più i giovani, le Università, gli enti e le associazioni”.

“Dopo Imperia, Mondovì e Alba, il tour del Nord Ovest, che nelle prossime ore vede Torino, ci ha portato a Genova, dove ho incontrato il vicesindaco reggente PietroPiciocchi e l’Assessore alla Cultura Lorenza Rosso. Con Piciocchi abbiamo firmato l’atto che conferma il sostegno di Genova alla candidatura di Savona – dichiara il sindaco di Savona Marco Russo –. Le nuove rotte della cultura, tracciate nel dossier di candidatura, frutto di un lungo lavoro del territorio savonese, legano in maniera sempre più stretta Savona, Genova e Imperia e queste alle città piemontesi del Nord Ovest. A partire da porto e Città dell’educazione, sono molti i temi che legano le città di Genova e Savona su cui si stanno generando progetti comuni. Grazie a Piciocchi per l’ospitalità, il cordiale colloquio che ha riguardato molti argomenti dell’amministrazione e per l’importante sostegno alla nostra candidatura che ha voluto ribadire simbolicamente con la firma del documento. Il dossier si conferma uno straordinario strumento per aggregare territori ampi e ampliare il raggio di azioni e progettazioni comuni”.

“Al centro dell’incontro – conclude l’assessore alla Cultura Lorenza Rosso – quei modelli partecipativi di co-progettazione e nuovi percorsi culturali che sapranno unire così più regioni e dare a turisti sempre più esigenti, oltre che ai residenti, un’offerta integrata e varia. Un ulteriore passo avanti di rafforzamento istituzionale che conferisce benefici concreti a entrambe le Città e che mette anche in connessione la Liguria e il Piemonte a partire da filoni comuni come quello della ceramica. Ringraziamo dunque il sindaco di Savona per questa opportunità sostenendo la candidatura di Savona Capitale Italiana della Cultura 2027, rinnovando la cooperazione culturale e su tutte le tematiche collegate in un percorso aperto e condiviso”.