Genova, nasce la Pro Loco Silenziosa: l’intero consiglio direttivo è composto da persone sordi

Genova. A Genova, lo scorso 5 febbraio, è nata la Pro Loco Silenziosa: è la prima pro loco inclusiva in Italia il cui consiglio direttivo è composto esclusivamente da persone sorde. Tutto questo nella città che già aveva segnato la costituzione del primo Consorzio di Pro Loco in una città metropolitana e per aver ottenuto la prima (e finora unica) via intitolata alle “Pro Loco d’Italia”.

La Pro Loco Silenziosa ha provvisoriamente insediato la sua sede a Sampierdarena, in accordo con la Pro Loco locale. Il presidente della Pro Loco Sampierdarena – San Teodoro, Davide Rossi, ha espresso la sua soddisfazione, essendo anche l’ideatore e promotore dell’iniziativa.

Il neo presidente della Pro Loco Silenziosa è Marco Richi: “Provo un grande entusiasmo e desidero ringraziare la Pro Loco di Sampierdarena San Teodoro, nella persona del presidente Davide Rossi, disability Mmnager di Citta Metropolitana di Genova, che ci ha supportato in tutto il percorso di formazione di questa Pro Loco unica in Italia, e il consorzio delle Pro Loco di Genova, in particolare il presidente Enrico Mendace e la coordinatrice Rossella Romeo”.

“Sono molto contenta e ho tantissime idee da proporre sia di tipo culturale sia sociale – sottolinea Anna Morgavi Lysenko, vicepresidente della Pro Loco Silenziosa e campionessa di sci paraolimpica sordi- la Pro Loco Silenziosa ha già avviato i primi progetti, che presenterà prossimamente alle consorelle con l’obiettivo di coinvolgerle nelle proprie iniziative, volte a valorizzare il territorio genovese e promuovere una piena inclusione della comunità sorda nelle attività culturali e sociali”.

Il Presidente del Consorzio delle Pro Loco di Genova, Enrico Mendace, ha dato ufficialmente il benvenuto alla Pro Loco Silenziosa nella famiglia delle Pro Loco genovesi, sottolineando “la volontà di collaborare attivamente per il territorio cittadino insieme alla comunità dei sordi”.