Genoa-Venezia LIVE (0-0). Tiro al volo di Martin, respinge Radu

Genova.

75′ Occasione Venezia! Perez col sinistro mira all’angolino basso alla destra di Leali, che si allunga e devia in corner. Sugli sviluppi il Venezia guadagna un calcio piazzato dalla linea laterale

73′ Doppio cambio nel Genoa fuori Miretti per Ekhator e Messias per Cornet

72′ Occasione Genoa! Tiro al volo di Martin, respinge Radu coi pugni

68′ Nel Venezia entra l’ex Yeboah per Oristanio

62′ Destro di Zerbin, Martin devia in corner. Sulla battuta Leali fa suo il pallone

60′ Problemi per Vitinha, costretto a uscire. Dentro Ekuban. Ora lo schieramento è un 4-4-2 classico

57′ Doppio cambio nel Venezia: vuori Zampano per Busio e Fila per Maric

57′ Occasione Genoa! Errore di Candè che regala palla a Miretti, assist per Pinamonti che gira di prima intenzione al volo col sinistro: Radu è straordinario a respingere

53′ Salvataggio di Ellertson su una palla di Vitinha messa in mezzo in modo invitante dopo che il portoghese aveva superato in velocità Candé grazie a un tacco di Pinamonti

52′ Sull’angolo di Martin arriva Bani che ci prova al volo di piede, palla fuori di pochissimo

51′ Corner per il Genoa, Nicolussi Caviglia libera l’area su una rimessa lunga di Messias

47′ Subito un corner guadagnato dal Venezia, con De Winter che prolunga di testa un cross. Sulla battuta di Zerbin Leali esce in presa alta, ma poi sbaglia il rilancio con le mani per la ripartenza. Venezia ancora in attacco

46′ Si riparte con palla al Genoa che ora attacca verso la Sud

Primo tempo che termina sul punteggio di 0-0 tra Genoa e Venezia con qualche fischio mentre le squadre si avviano verso gli spogliatoi. Partita complicata, con i rossoblù che faticano nella manovra offensiva nonostante la presenza in campo contemporanea di Messias, Vitinha, Pinamonti e Miretti. Venezia che pressa alto e crea parecchia difficoltà in fase di impostazione alla squadra di Vieira, con De Winter che spesso va in crisi con la palla tra i piedi e Leali costretto a rinviare lungo controvento.

Uniche occasioni degne di nota del Genoa: al 14′ un’azione personale di Messias, che si invola verso l’area e prova il tiro, con palla di poco a lato sul primo palo e un colpo di testa di Pinamonti al 32′ che però sfila via. Il Venezia crea nel finale le palle gol più clamorose: al 42′ Leali vola sul tiro potente di Nicolussi Caviglia da oltre 25 metri ed è graziato al 45′ da Perez che spara alto un rigore in movimento su assist di Zerbin.

45′ Erroraccio di Perez, che sbaglia un rigore in movimento su assist di Zerbin e spara alto Genoa salvo

42′ Occasione Venezia: Nicolussi Caviglia da oltre 25 metri, Leali vola e toglie la palla da sotto la traversa. Corner. Sugli sviluppi tiro alle stelle di Ellertsson

33′ Ci prova Vasquez da fuori area, palla deviata, Radu blocca

32′ Cross di De Winter per Pinamonti, colpo di testa solo spizzato da buona posizione

27′ Primo tiro pericoloso del Venezia, con Oristanio che riesce a girarsi e col destro tira in porta. Leali blocca

26′ Vieira inverte Vitinha con Messias, arretrando il portoghese e mettendolo più esterno

19′ Bani respinge un cross basso mettendo in corner, sulla battuta corta nulla di fatto, ma il Venezia guadagna un calcio di punizione

15′ Ammonito anche Perez, che atterra Vasquez sulla propria tre quarti

14′ Azione personale di Messias, che si invola verso l’area e prova il tiro, palla di poco a lato sul primo palo

13′ Batte il calcio piazzato Nicolussi Caviglia, palla alta sopra la traversa

12′ Errore di De Winter, che si fa respingere un passaggio, il Venezia ne approfitta e Bani è costretto ad atterrare in scivolata Fila, sbagliando il tempo. Cartellino giallo

10′ Cross di Martin, colpo di testa di Pinamonti non abbastanza potente, Radu blocca

9′ Nuovo corner guadagnato dal Genoa con Vitinha che fa rimbalzare volontariamente il pallone sul corpo di un avversario

4′ un cross di Messias dopo una bella apertura di Pinamonti che viene deviato in angolo di testa da Idzes, sulla battuta di Miretti Radu esce e blocca in presa alta. Il Genoa sembra essere schierato con un 4-4-2 (4-2-2-2) che diventa 4-2-4 in attacco con Messias e Miretti molto esterni

1′ Si parte con palla al Venezia e Genoa che attacca verso la Nord

Posticipo dell 25esima giornata al Ferraris. Genoa-Venezia si gioca in una serata fredda con il vento che abbassa la temperatura percepita.

Partita da non sbagliare per i rossoblù per allonanarsi ancora di più dalla zona calda.

Vieira schiera Messias titolare. Dal primo minuto anche Vitinha. Masini sostituisce l’infortunato Badelj. Rientra Bani dal primo minuto. Difesa a 4 e modulo che sembra essere un 4-2-3-1 almeno sulla carta.

Genoa: Leali, De Winter, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini, Miretti (73′ Ekhator). Vitinha (60′ Ekuban), Messias (73′ Cornet), Pinamonti.

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Onana, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Sabelli, Cuenca, Matturro, Kassa, Zanoli, Cornet, Venturino.

Venezia: Radu, Candé, Idzes, Schingtienne, Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zampano (57′ Busio), Fila (57′ Maric), Oristanio (68′ Yeboah).

Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Joronen, Grandi, Gytkjaer, Marcandalli, Condé, Bjarkason, Chiesurin, Sverko, Crboni, El Haddad, Doumbia.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Ammoniti: Bani (G); Perez (V)

Spettatori: 2394 biglietti venduti, di cui 12 ospiti. 28093 abbonati