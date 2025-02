Genoa sconfitto dall’Inter, Vieira elogia il gruppo: “Squadra unita, questo spirito ci manterrà in Serie A”

Milano. Il Genoa si deve arrendere, dopo una gara ben giocata e in diversi frangenti anche condotta, al grande spirito dell’Inter. Se i nerazzurri questa sera sono primi in classifica e in tante statistiche, questo risultato sembra scontato ma, in questo 1-o, è racchiusa tutta l’essenza del Genoa di Patrick Vieira.

Solidità all’ennesima potenza e contropiede ben calibrati e precisi, solo i due Martinez spengono i sogni genoani, il primo con la testa e il secondo con due parate decisive su Ekuban e Venturini. Ad oggi, anche con una vittoria del Como domani contro il Napoli, i rossoblù rimarrebbero comunque al dodicesimo posto, con un possibile scarto dalla zona retrocessione che andrebbe dai +9 ai +6 (dipende dal risultato i Empoli-Atalanta).

Vieira era ben consapevole dei rischi che avrebbe potuto correre il suo Genoa oggi a San Siro, ma dopo questa prestazione non può che fare i complimenti alla sua squadra: “Eravamo pronti a soffrire, guardando la qualità dell’Inter sapevamo che avremmo avuto un momento difficile. Abbiamo fatto vedere di avere personalità e presenza sul campo, una bella partita di squadra. Poi il gol, la qualità individuale e tecnica dell’Inter erano troppo per noi oggi. Sono molto contento della partita che abbiamo disputato, con il lavoro svolto sul campo meritavamo il pareggio“.

Da quando Vieira è sulla panchina del Genoa, il grifone ha spiccato il volo. Anche questa sera nonostante la sconfitta: “È sempre facile quando i giocatori sono forti. Sono molto felice di lavorare con questo gruppo, hanno la voglia di andare avanti e fare punti. Tutti noi sappiamo che la società merita di stare in Serie A, è un obiettivo importantissimo sia nostro che per il club, stiamo facendo di tutto per mantenere la categoria, questa fattore mi fa veramente piacere”.

Il Genoa di Vieira come base per un futuro più roseo? Ecco la sua risposta: “C’è sempre la voglia di avere il possesso e di fare più gol. Nella partita di oggi era molto difficile mantenere il pallino del gioco vista la qualità dell’Inter. In un frangente non siamo riusciti a mantenere il gioco che volevamo, era importante rimanere concentrati. Ho visto una squadra molto unita, questo spirito ci permetterà di rimanere in Serie A”.