Il Genoa pareggia a Torino, Vieira: “Dobbiamo migliorare i primi tempi, ma sono felice. Molto contento per Pinamonti”

Genova. Il Genoa strappa un punto in trasferta contro il Torino. Una gara a due volti: nel primo tempo nessun tiro in porta, mentre nella ripresa un migliore approccio che, con l’ingresso positivo di Messias e Zanoli, permette ai rossoblù di raggiungere il pareggio con Pinamonti. Sul finale un brivido nella propria area con un rigore reclamato dai granata: nulla di fatto e alla fine il Grifone fa 1-1 e torna a Genova con un risultato utile,

“Era importante continuare ad andare in avanti con intensità e abbiamo fatto questo gol che meritavamo – dichiara Patrick Vieira ai microfoni di Sky -. Sono molto contento per Andrea (Pinamonti ndr) che si impegna tanto“.

Sulla prima frazione sottotono: “Dobbiamo migliorare i primi tempi. Oggi abbiamo provato ad entrare bene in partita, però anche il Toro ha giocato bene. Il secondo tempo lo abbiamo giocato con intensità e il pareggio è meritato per entrambe le squadre”.

Vieira è soddisfatto dei progressi mostrati dai suoi giocatori nel corso delle settimane: “Abbiamo una squadra con diverse qualità. Siamo una squadra vera oggi abbiamo visto che per vincere una partita bisogna impegnarsi. Sono felice del gruppo che dà il massimo. Dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo che dobbiamo migliorare. In avanti ci sono giocatori importantissimi tornati dall’infortunio ci vuole tempo per riprendersi. La qualità ce l’abbiamo, dobbiamo lavorare e impegnarsi come abbiamo fatto oggi”.

“La differenza con il calcio italiano di una volta? Dobbiamo vivere il calcio con la nostra epoca. Ci sono giocatori con qualità, squadre che stanno lavorando ben come l’Atalanta che ha una squadra fortissima. Ma anche altre squadre con più qualità individuale. Comunque il calcio cambia ma la passione è sempre lì“.