Genoa – Empoli, al via la prevendita. Per gli Under 14 ingresso omaggio

Genova. Aperta la prevendita dei biglietti per assistere a Genoa – Empoli domenica 2 marzo alle 15.

La società ha previsto ticket omaggio per gli under 14 richiedibili per i settori Distinti, Gradinata Laterale e Gradinata Zena fino all’esaurimento dei posti e previa presentazione di titolo di accesso a tariffa intera (abbonamento/biglietto), esclusivamente al Ticket Office del Porto Antico di Genova e al Genoa Store di Chiavari.

Per quanto riguarda la prevendita ordinaria è possibile acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, senza fidelity card, per i settori ordinari destinati ai sostenitori genoani. Al via anche la rivendita del posto per gli abbonati.

Prezzi base (tra parentesi gli under 16)

Distinti laterali: 40 euro (20)

Distinti centrali: 50 euro (25)

Gradinata laterale 20 euro (10)

Gradinata Nord/Zena: 30 euro (15)

Tribuna inferiore: 80 euro (40)

Settore ospiti: 30 euro.

Vendita online settore ospiti senza restrizioni. Capienza 2.032 posti su vivaticket.com

Rivendita del posto per abbonati su genoacfc.it.