Genoa, Balotelli non molla e vuole restare: un “fuoco dentro” che dovrà monitorare Vieira

Genova. Nelle scorse settimane era data quasi per scontata una separazione consensuale tra Mario Balotelli e il Genoa, soprattutto dopo l’intervento di Ottolini a Sky nel quale ha dichiarato che l’attaccante in maglia 45 sia sceso nelle gerarchie. Lo sfumarsi del suo passaggio al Venezia o al Monza a ridosso della fine del calciomercato sembrava avesse lasciato una sorta di separato in casa all’interno dell’ambiente rossoblù. Ma ecco il profilo social del diretto interessato a rivelare l’attuale stato d’animo, tutt’altro che privo di motivazioni.

“Sto provando ancora a mantenere la mia promessa. Sono un uomo di parola”, ha scritto in una sua storia Instagram. Mario Balotelli non ha alcuna intenzione di lasciare il Genoa: vuole provare a giocarsi le proprie carte in rossoblù con Patrick Vieira.

C’è ancora intenzione di dimostrare il proprio valore attraverso il lavoro sul campo. Un comportamento sicuramente positivo anche verso l’ambiente genoano, per il quale si nota abbia un profondo rispetto. Un feeling nato praticamente da subito, forse proprio per questo suo nuovo atteggiamento decisamente più maturo.

“Poca voglia di parlare e tanta di dimostrare“, tra le poche dichiarazioni rilasciate prima di effettuare le visite mediche alla CDS a fine ottobre.

Il fuoco dentro a “Super Mario” è sempre acceso, sarà sempre Vieira a valutare se “Balo” potrà essere utile alla causa.