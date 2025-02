Tursi: Gandolfo e Cavalleri passano a Fdi, Pellerano cambia nome alla “lista Toti”

Genova. Ancora movimenti, ma questa volta tutti interni alla maggioranza a palazzo Tursi, in consiglio comunale, quando mancano ormai 90 giorni alle prossime elezioni. Nelle stesse ore in cui da Roma arriva il via libera dei partiti nazionali alla candidatura di Pietro Piciocchi, un altro annuncio certifica una situazione che era già nell’aria.

I consiglieri comunali Nicholas Gandolfo e Federica Cavalleri lasciano la lista “Liguria al centro – Toti per Bucci” e da oggi entrano a far parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Che cresce da quattro a sei consiglieri, mantenendo come capogruppo Franco De Benedictis. Anche a Tursi, come già in consiglio regionale, Fdi diventa il partito di maggioranza con il maggior numero di consiglieri.

A comunicare il loro ingresso nel partito Matteo Rosso, deputato di Fdi e coordinatore regionale, e la consigliera regionale Lilli Lauro. Per Rosso “la loro adesione certifica e consolida, ancora una volta, la crescita del partito avvenuta sul territorio negli ultimi anni”. “Cavalleri e Gandolfo – prosegue Lauro – da oggi lavoreranno fianco a fianco con il coordinatore cittadino Antonio Oppicelli, il capogruppo Franco Debenedictis e con l’intero gruppo consiliare di Fdi in Sala Rossa, con il quale già da tempo lavorano in piena sintonia”.

Nell’ambito della dinamica che vede la partenza di Gandolfo e Cavalleri, nel gruppo della “lista Toti” resta solo Lorenzo Pellerano che ha adesso mano libera per modificare la denominazione. Il nuovo nome del gruppo andrà oltre l’esperienza totiana ma terrà dentro sia la radice civica sia il collegamento con il partito centrista a Roma: “Genova al centro – Noi Moderati”.

Per Pellerano, che si è sempre mosso nel centrodestra moderato e civico, prima in consiglio regionale e poi comunale, con realtà come la Lista Biasotti, poi Oltremare (Enrico Musso) e infine con il gruppo Toti per Bucci, con cui è stato eletto nel 2022, la volontà di ribadire “l’importanza dell’apporto delle civiche – dice – al lavoro del centrodestra e nell’amministrazione della città”.

Intanto domani, giovedì 6 febbraio, al ristorante la Goletta Seaside del porto antico ci sarà la presentazione dei simboli dei coordinamenti provinciali di Orgoglio Liguria e dei loro rappresentanti. Ad aprire l’incontro sarà il consigliere regionale e capogruppo di Orgoglio Liguria Giovanni Boitano. Interverranno la vicepresidente del comitato politico della lista civica Barbara Grasso, i consiglieri regionali Marco Frascatore e Walter Sorriento, l’ex vicesindaco di Andora e candidato alle regionali Paolo Rossi e il consigliere comunale di Genova Domani Lorenzo Pasi.