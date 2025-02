Furto in villa a Cogorno, i carabinieri fermano i ladri dopo un inseguimento

Genova. Tre uomini sono finiti in carcere con l’accusa di furto in abitazione dopo essere stati sorpresi dai carabinieri fuori da una villa di Cogorno ed essere fuggiti.

Tutto è successo la sera di venerdì 31 gennaio. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante erano impegnati in un servizio in borghese a Cogorno finalizzato proprio a prevenire furti in abitazione. Hanno quindi notato un’auto che si aggirava per le vie semi deserte della cittadina con a bordo tre persone.

Con l’ausilio di una pattuglia del radiomobile e dei colleghi della stazione di Lavagna i militari hanno provato a fermare la macchina per un controllo, ma alla vista della divisa i tre hanno accelerato verso Lavagna per scappare. Ne è nato un inseguimento finito nei pressi del porto di Lavagna, dove i tre hanno abbandonato l’auto per fuggire a piedi.

Uno dei tre, un 30enne di origini albanesi, è stato subito fermato con addosso vari strumenti per lo scasso e uno zaino contenente 9.000 euro in contanti ed effetti personali appena sottratti da un’abitazione di Cogorno. I due complici – di 35 e 40 anni, anch’essi di origini albanesi – sono stati invece rintracciati poche ore dopo a Casarza Ligure, a casa di un amico.

La refurtiva è stata immediatamente restituita, i tre sono stati dichiarati in stato di fermo e trasferiti nel carcere di Marassi.