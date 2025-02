In Liguria calano i furti in abitazione, ma l’indice di sicurezza domestica resta basso

Genova. Calano i furti in casa in Liguria rispetto alla media nazionale. Nel 2023 nella regione sono stati registrati 2.922 furti in abitazione, poco meno di 20 (19,4) ogni 10.000 abitanti contro i 25 della media nazionale.

Nonostante ciò, il cosiddetto “indice di sicurezza domestica” (che tiene conto di fattori come la presenza di persone vulnerabili, la qualità degli impianti domestici e il livello di sovraffollamento delle case) si attesta a 96,8/100, al di sotto della media nazionale.

I dati arrivano dall’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, che ha realizzato il report con il supporto del Servizio analisi criminale del ministero dell’Interno. Dalla relazione emerge che il furto in casa è il reato che suscita maggiore preoccupazione tra gli italiani, con il 48% della popolazione che lo mette al primo posto tra i reati che teme di subire. E la Liguria in questo senso sembra essere ben posizionata, con il tasso di furti inferiore alla media nazionale di 5,6 punti, una delle poche regioni che vede i numeri diminuire.

Rispetto al 2022, nel 2023 i furti in appartamento sono calati dell’1,1%, dato particolarmente significativo se confrontato con l’incremento medio nazionale del 10,4%. L’indice di sicurezza domestica elaborato da Censis e Verisure piazza la nostra regione al quindicesimo posto nella classifica nazionale, in miglioramento di una posizione rispetto al 2022, ma con un punteggio di 96,8/100, ancora inferiore alla media italiana di 100/100.