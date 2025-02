Funivia del Lagaccio, i comitati consegnano a Piciocchi 2 mila firme contro il progetto: “Favorisce interessi di pochi”

Genova. Sono oltre duemila – per la precisione 2200 – le firme consegnate questa mattina al sindaco facente funzione e candidato del centrodestra per le prossime elezione comunali genovesi Pietro Piciocchi, da parte della rete dei comitati che da anni si oppongono al progetto della funivia del Lagaccio, che dovrebbe collegare Principe con forte Begato.

La consegna, accompagnata da un presidio di protesta, è avvenuta a margine della “Colazione nei quartieri”, svoltasi in un bar di Castelletto. “Una scelta non certo neutra – scrivono gli attivisti del gruppo “Con i piedi per terra” in una nota stampa – che è la dimostrazione plastica di una visione elitaria e oligarchica della città di questa Amministrazione e di una ormai assodata ritrosia, forse paura, a confrontarsi davvero con le cittadine e cittadini, soprattutto dei quartieri considerati di serie B. Gli abitanti della vallata del Lagaccio, di recente colpita da una frana che ha messo a rischio l’incolumità di molti e che ha dimostrato, una volta di più, la fragilità del territorio, continuano la loro battaglia contro la costruzione della funivia Stazione Marittima – Forte Begato intervenendo, dentro e fuori dal locale, all’iniziativa del Comune”.

“I genovesi hanno ormai capito che la costruzione della funivia non è solo un problema per il Lagaccio, ma una questione cittadina che riguarda tutte e tutti – ricordano le associazioni della Rete – Non solo per i suoi devastanti impatti ambientali e sociali, ma anche sul piano politico perché dimostra come chi governa oggi la città, e si candida a farlo anche per i prossimi cinque anni, parli di ‘progresso’ e di ‘innovazione’ quando in realtà si tratta di favorire gli interessi economici di pochi, camuffandoli con fantomatici benefici per tutti. E, scaricando i costi su chi abita in quartieri già abbondantemente deprivati di servizi e gravati da servitù, porti avanti costosi progetti ipertrofici, calati dall’alto, che non considerano né i bisogni reali espressi dalla città né le basiche regole di difesa e rispetto del territorio, della natura e delle persone”.

Durante l’incontro, poi, la consegna delle firme contro il progetto: “Ed è solo l’inizio – scrivono gli attivisti – in questi mesi di campagna elettorale continueremo con la raccolta firme, sensibilizzando le persone sugli impatti dei progetti calati dall’alto dall’attuale Amministrazione e sull’importanza di essere parte attiva nelle decisioni che riguardano il nostro futuro. In un momento di trasformazione così delicato per la nostra città, non possiamo accettare che la partecipazione delle cittadine e dei cittadini sia limitata a incontri di facciata come le ‘colazioni nei quartieri’ invece di percorsi di partecipazione strutturati che possano davvero garantire la rappresentanza democratica di tutti i bisogni”.

“Lo stiamo vivendo da più di tre anni con la funivia – concludono – la cui realizzazione è stata decisa al di fuori di qualsiasi confronto con gli abitanti del territorio su cui graverebbe. Tutte le realtà del territorio e i suoi abitanti continuano a chiedere la realizzazione degli interventi di riqualificazione di cui c’è bisogno. Non una compensazione per questo ecomostro, ma un diritto di tutte le cittadine e i cittadini a vivere in un quartiere accessibile e dotato di tutti i servizi”.