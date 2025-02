Tragedia di Serra Riccò, sabato a Staglieno i funerali di Pavel Garbarino

Genova. Si terranno sabato 1 marzo alle 12 presso il tempio laico di Staglieno i funerali di Pavel Garbarino. Il giovane di 21 anni, nella serata di sabato scorso, si è tolto la vita dopo aver travolto e ucciso, mentre guidava, Barbara Woycik, 35 anni, sulla strada provinciale 2 a Serra Riccò.

Domani, venerdì, a mezzogiorno, a Sant’Olcese, nella chiesa parrocchiale, ci sarà invece il funerale di Barbara, la volontaria del circolo di Vicomorasso amata e conosciuta da tutti tanto che alle esequie sono attese moltissime persone.

Il funerale di Pavel Garbarino, operato da Asef, sarà in forma civile e privata. I familiari di Pavel sono in queste ore travolti dal dolore per quanto accaduto e non si danno pace per non aver immaginato quanto la sua vita – e quella di altre persone – fossero a rischio con lui al volante.

Ieri il medico legale ha eseguito l’autopsia sul corpo del giovane e la relazione finale sarà consegnata tra sessanta giorni. L’esame tenderà a evidenziare l’eventuale presenza di alcol o droghe anche se i genitori di Pavel hanno detto che il giovane non era solito bere né fare uso di sostanze.

Intanto i carabinieri e la polizia locale hanno analizzato le immagini girate dalla dashcam a bordo della jeep guidata da Garbarino. Il ragazzo stava tagliando alcune curve, procedendo verso nord, e stava viaggiando ad alta velocità. Finendo contromano si è trovato sulla stessa traiettoria dello scooter di Barbara Wojcik e lo ha colpito senza neppure provare a frenare.

Le indagini sono comunque in questo momento tese solo a chiarire la dinamica. Con la morte del “reo”, Garbarino, cade anche il reato penale. Tuttavia non è affatto escluso, è anzi probabili, che scatti un’azione civile da parte della famiglia della donna uccisa, che aveva un figlio di 13 anni.