Fumi del porto, è scontro. Bruzzone (Linea Condivisa): “Tassa di imbarco ai croceristi per la mitigazione ambientale”

Genova. “La convivenza tra città e porto è uno dei temi centrali per chiunque voglia governare Genova. E chi vive con le navi sotto casa ne conosce, purtroppo, tutte le conseguenze. In questi otto anni le istituzioni hanno mancato l’appuntamento con una sfida cruciale: ridurre l’impatto di fumi e rumori generati dalle navi, un problema che riguarda non solo i residenti ma anche le lavoratrici e i lavoratori portuali”.

Questo il commento di Filippo Bruzzone, capogruppo Lista Rosso Verde in Comune ed esponente di Linea Condivisa, a seguito della commissione comunale in cui si è fatto il punto sulla situazione: “E’ evidente come questa emergenza non sia mai stata una priorità per la giunta di centrodestra. Le proposte avanzate – dalle centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria allo studio epidemiologico che avevo presentato appena eletto in Consiglio – non hanno avuto seguito”.

“Ora avanzerò una nuova proposta – conclude – destinare la tassa di imbarco per i crocieristi (3 euro a passeggero) esclusivamente a interventi di mitigazione ambientale nei quartieri che convivono con il porto. Vedremo se alle parole seguirà un voto coerente. Nel frattempo, come mostra la foto, i cittadini continuano a vivere tra i fumi”.