Frana sulla statale dei Giovi, possibile riapertura tra mercoledì e giovedì

Genova. La neve non ferma i lavori per la riapertura della statale 35 dei Giovi, chiusa dallo scorso 28 gennaio per una frana caduta tra Busalla e Mignanego, nel territorio di Mignanego. La strada dovrebbe riaprire tra mercoledì e giovedì, a patto che non vi siano imprevisti dovuti a maltempo o questioni strutturali.

A fornire un aggiornamento è stato il sindaco di Mignanego, Michele Malfatti: “Si stanno completando le operazioni propedeutiche al posizionamento dei blocchi a protezione della sede stradale che, salvo imprevisti, verranno messi in opera entro lunedì sera”, ha spiegato il primo cittadino.

Martedì è previsto il lavaggio della strada con idranti e spazzatrice per rimuovere acqua, fango e detriti, dopodiché Anas dovrebbe procedere con la riapertura. La società non ha però fornito tempi ufficiali, nonostante i solleciti da parte di Malfatti: “Solo per informazioni raccolte sul campo – ha chiarito il sindaco – nessuna comunicazione ufficiale”.

Restano comunque notizie incoraggianti per i residenti della Valle Scrivia, che tra cantieri autostradali e interruzioni lungo la viabilità ordinaria a causa delle frane sono costantemente in difficoltà a spostarsi in auto, semi isolati e costretti a partire con largo anticipo per raggiungere il luogo di lavoro o le scuole.