Genova. Nuovo sopralluogo dei tecnici Anas sulla frana caduta sulla statale 35 dei Giovi, tra Busalla e Mignanego, anche alla luce della nuova ondata di maltempo che ha colpito il territorio.

Il sindaco di Mignanego, Michele Malfatti, ha reso noto che la pioggia non ha fortunatamente peggiorato la situazione, e che se le previsioni meteo che parlano di un miglioramento saranno confermate a partire da lunedì si inizierà a rimuovere i centinaia di metri cubi di terra e detriti finiti sulla strada. Proseguono intanto le operazioni di allontanamento dell’acqua dal corpo di frana.

“L’estensione della frana, i volumi di materiale scesi a valle, le piogge che continuano a interessare la zona, l’acclività del pendio e molto altro rendono questa frana particolarmente complessa e difficile da gestire“, ha detto ancora Malfatti, che ha sottolineato anche come a oggi non vi sia una data ufficiale di riapertura del tratto.

“Per quanto mi sia chiaro, anche per esperienza di vita personale, quale impatto la chiusura della SS35 ha sulla nostra comunità mi permetto di suggerire di non rincorrere le voci incontrollate su fantomatiche date di riapertura, che se anche dovessero essere confermate dai fatti sarebbe per una pura casualità – conclude il sindaco – Non appena ci saranno prospettate da Anas ipotesi concrete di riapertura sarà nostra cura comunicarlo tramite tutti i canali che abbiamo a disposizione”.

I residenti della Valle Scrivia, intanto, continuano a lanciare appelli affinché i Comuni e la Regione si facciano parte attiva nel trovare soluzioni per uscire da un isolamento causato sia dalle frane sulla viabilità ordinaria sia dai cantieri autostradali, chiedendo anche che possano essere esentati dal pagamento del pedaggio.