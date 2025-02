Frane a Ceranesi, riaperta la provinciale per il Santuario della Guardia

Genova. È stata riaperta in entrambi i sensi la strada provinciale 52 del Santuario di N.S. della Guardia, nel comune di Ceranesi, chiusa da sabato mattina per una frana che si è verificata durante la notte di maltempo e temporali.

La strada era stata chiusa al km 1,3, dopo Navalimpianti. I tecnici della Città Metropolitana erano intervenuti già sabato per la messa in sicurezza, e se inizialmente era prevista la riapertura a senso unico alternato, alla fine domenica sera è stato possibile riaprirla in entrambi i sensi di marcia.

Dopo la rimozione del materiale franato e la posa dei blocchi paramassi, la carreggiata è stata lavata con autobotte per garantire la circolazione. Soltanto sino a lunedì mattina, per consentire il completamento delle ultime operazioni con la rimozione dei mezzi meccanici, era presente un brevissimo tratto a senso unico alternato regolato da semaforo, che verrà definitivamente rimosso entro la fine della giornata.

Resta invece chiusa la provinciale 4, sempre a Ceranesi, nel tratto tra Santa Marta e località I Ponti, sempre per frana.