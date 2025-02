La genovese Fos acquisita da Audensiel, Clearwater advisor nell’operazione

Milano. Clearwater, tra le principali società indipendenti di corporate finance europea focalizzata sul mid market, ha assistito BP Holding e BB Holding nella cessione delle proprie quote in Fos, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nei servizi di system integration e sviluppo software, ad Audensiel, leader internazionale nella trasformazione digitale, nella consulenza aziendale e tecnologica con oltre 200 milioni di ricavi.

A seguito dell’operazione il veicolo partecipato da Audensiel e in cui reinvestirà BP Holding sale al 54,43% di Fos. Gian Matteo Pedrelli ed Enrico Botte continueranno a ricoprire il ruolo di amministratori delegati di Fos al fine di garantire la continuità operativa dell’azienda e creare valore industriale a lungo termine grazie alla partnership con Audensiel.

Nello specifico, Clearwater ha agito in qualità di Advisor per BP Holding, BB Holding, Gian Matteo Pedrelli, Enrico Botte e Brunello Botte, collaborando alla definizione di un prezzo per azione pari a 3,52 euro. La transazione prevede un premio del 52,4% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni di Fos nei sei mesi precedenti la data odierna. L’operazione è stata curata da un team composto dal Managing Partner Marco Morfino, dall’Associate Gabriele Rossetti e dall’Analyst Edoardo Grossi.

Fondata nel 1999, Fos si distingue come una delle più innovative realtà dello scenario italiano per i servizi di system integration e sviluppo software, outsourcing di applicazioni e infrastrutture, ricerca, sviluppo e prototipazione di soluzioni tecnologiche innovative e servizi di telecomunicazioni. Fos ha diverse sedi in Italia – da Napoli a Bolzano e all’estero a Vilnius in Lituania e cinque laboratori in collaborazione con centri universitari. Nel 2023, Fos ha raggiunto ricavi consolidati di circa 24 milioni di euro.

“Con questa operazione, Fos continua il suo percorso di crescita iniziato nel 2019 con la quotazione in borsa, che le ha permesso di raggiungere importanti risultati”, ha dichiarato Marco Morfino, Managing Partner di Clearwater. “Con questo nuovo passo, entrando a far parte di un gruppo internazionale, crediamo che la società possa crescere ulteriormente in Italia e all’estero”.

Oltre che da Clearwater in qualità di advisor finanziario, BP Holding e BB Holding sono state assistite anche da LCA Studio Legale per le parti legali. Audensiel è stata invece assistita da Clairfield International, BonelliErede e Nexia-Audirevi.