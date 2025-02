Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico incontrano il pubblico alla proiezione di ‘FolleMente’

Genova. Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, tra i protagonisti di Follemente, il nuovo film diretto da Paolo Genovese uscito nelle sale in questi giorni, incontreranno e saluteranno il pubblico nelle sale Alesbet in occasione della proiezione.

L’appuntamento è per sabato 1 Marzo alle 19.30 al cinema Odeon di corso Buenos Ayres e alle ore 20.45 al cinema America di Via Colombo. Giannetta, tra l’altro, proprio in questi giorni è a Genova per le riprese della terza stagione di Blanca.

Follemente, la trama e gli attori

“La nostra mente è un posto molto affollato, siamo tutti pluriabitati con tante diverse personalità che devono convivere tra di loro. Razionali, romantiche, istintive, a volte folli. Ma chi comanda veramente?”. FolleMente è la storia di un primo appuntamento, una divertente commedia romantica che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. Le varie personalità avranno voce e corpo e le vedremo discutere, litigare, gioire e commuoversi per cercare di avere il sopravvento e prendere la decisione finale.

Da un soggetto originale di Paolo Genovese, regista e autore della sceneggiatura insieme a Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella e Flaminia Gressi, il film prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema e in collaborazione con Disney+ in associazione con Vice Pictures e distribuito in sala da 01. L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Nel cast, Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.