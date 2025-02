Fiorentina-Genoa LIVE (2-1): De Winter accorcia le distanze

FIORENTINA 2 (9′ Kean, 29′ Gudmundsson) vs GENOA 1 (55′ De Winter)

82′ Doppio cambio nel Genoa: entrano Ekhator e Badelj. Modifica anche per Palladino, è il momento di un altro ex: Kouame sostituisce Kean.

79′ Conquista un fallo prezioso Gudmundsson, provocando l’ammonizione di De Winter (era diffidato, salterà la trasferta contro il Torino). Punizione laterale per la Viola, salgono le torri.

77′ Occasione per Ekuban, servito elegantemente da Pinamonti. Tiro da fuori area che finisce sopra la traversa, il ghanese poteva fare meglio.

74′ Intervento in ritardo di Comuzzo su Martin, ammonito il difensore italiano.

70′ Tentativo di Dodo dal limite, pallone rasoterra che viene bloccato da Leali.

68′ Altra chance da corner per il Genoa: si rinnova l’asse Martin-De Winter, ma stavolta De Gea riesce a deviare l’incornata del belga.

66′ Doppio cambio per Vieira: dentro Messias ed Ekuban, fuori Miretti e Thorsby.

64′ Vasquez tiene in piedi il Genoa. Fondamentale il suo salvataggio dopo il colpo di testa di Dodo che aveva indirizzato in porta il traversone offertogli da Gosens.

60′ Ci prova Frendrup da fuori area, poi anche Miretti da posizione defilata. È un Genoa rampante in questo avvio di ripresa.

58′ Ancora pericoloso il Genoa con un cross dalla destra a cercare Miretti, pallone sul fondo. Nella Fiorentina intanto è entrato Comuzzo al posto di Richardson.

55′ De Winter! Secondo gol consecutivo del difensore rossoblù che di testa accorcia le distanze, sfruttando l’assist delizioso di Martin da calcio d’angolo.

54′ Destro di Vitinha che non riesce a impattare bene il pallone, deviazione che accomoda il pallone tra le braccia di De Gea.

52′ Genoa pericoloso sull’out di sinistra con Martin e Frendrup. Il norvegese steso da Richardson al limite dell’area, punizione laterale per i rossoblù.

48′ Messo giù Miretti a centroampo, ammonito Folorunsho. Secondo cartellino della partita.

47′ La causa della lunga interruzione tra i due tempi è probabilmente un problema di uno dei due assistenti, adesso sostituito dal quarto ufficiale.

Si riparte!

Si riprende con un cambio: Vieira toglie Cornet per inserire Vitinha. Squadre ancora ferme, pausa molto lunga.

Secondo Tempo

45+1′ Finisce il primo tempo al Franchi, padroni di casa avanti di due reti.

45′ Gudmundsson ci riprova dalla distanza, destro debole e centrale che non crea problemi a Leali.

43′ Fiorentina molto compatta, è difficile per il Genoa riuscire a scardinare la pressione dei padroni di casa.

37′ Cornet si divora il 2-1! Filtrante di Thorsby che manda il francese a tu per tu con De Gea, Cornet però sbaglia completamente la misura del tiro e calcia sul fondo.

36′ Insidioso cross di Sabelli verso Thorsby, pallone sporcato da Ranieri: sarà corner per gli ospiti.

33′ Tante imprecisioni per un Genoa che aveva reagito bene allo svantaggio. I rossoblù però non riescono a essere puliti nella manovra.

29′ Gudmundsson! Goal dell’ex, l’islandese punito dal suo passato con un mancino da fuori area deviato da Vasquez. 2-0 Fiorentina.

27′ Fino a questo momento in grande difficoltà Pinamonti. Il centravanti rossoblù fatica a liberarsi della marcatura dei due difensori avversari e quando viene servito non riesce a essere preciso nei passaggi.

24′ Chance interessante per il Genoa. Cross di Martin, non riesce a colpire Pinamonti, arriva Cornet sul secondo palo ma il suo tiro viene respinto.

22′ Genoa che sta alzando il baricentro. I rossoblù però devono stare attenti a non allungarsi troppo, poco fa potenziale contropiede non sfruttato da Kean.

17′ Pressione alta di Sabelli, Beltran per tenere palla è costretto al fallo e viene ammonito. Punizione da zona interessante per il Genoa, ma il mancino di Martin finisce abbondantemente sul fondo.

14′ Situazione del gol nella quale si è fatta trovare impreparata la difesa rossoblù, lasciando completamente da solo Moise Kean in area di rigore.

9′ Fiorentina in vantaggio! Punizione sulla trequarti di Mandragora, palla morbida per Kean che di prima intenzione trova un gol strepitoso. Viola avanti, tredicesimo gol in campionato per l’ex Juve.

4′ Collu rimane sulla sua decisione nonostante l’on-field-review. Rigore che non viene assegnato, si salva il Genoa.

3′ Contatto nell’area di rigore del Genoa, tra Frendrup e Dodo. L’arbitro non aveva assegnato il rigore, ma va al VAR per rivedere la situazione.

Si parte! Primo possesso per i padroni di casa.

Primo Tempo

Squadre schierate in campo per l’inno della Serie A. Tra poco il fischio d’inizio.

Prima partita da titolare per Maxwel Cornet dopo essere entrato al 55′ del match contro il Monza e aver fornito l’assist del 2-0 a Vasquez. Per il resto, Vieira non apporta modifiche rispetto all’undici della scorsa giornata. Nella Fiorentina, la prima da ex di Gudmundsson, infortunato all’andata. L’islandese agirà sulla trequarti, alle spalle di Moise Kean.

Le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Richardson; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean. A disposizione di mister Raffaele Palladino: Terracciano, Martinelli, Sottil, Valentini, Comuzzo, Moreno, Caprini, Harder, Parisi, Rubino, Kouame.

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini, Frendrup; Cornet, Pinamonti, Miretti. A disposizione di mister Patrick Vieira: Siegrist, Sommariva, Vitinha, Messias, Norton-Cuffy, Ekuban, Ekhator, Matturro, Badelj, Kassa, Zanoli, Venturino.

La direzione di gara è affidata a Giuseppe Collu di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Dei Giudici. In Sala VAR ci sono Gariglio e Paterna, mentre il quarto ufficiale è Santoro.

Firenze. Dopo sette partite senza vittorie, la Fiorentina ha ripreso a correre portando a casa tre punti nel match di settimana scorsa contro la Lazio. Ma oggi al Franchi, dove la Viola ha registrato un punto nelle ultime tre gare, arriva un temibile Genoa. I rossoblù hanno sconfitto il Monza lo scorso lunedì con i gol dei suoi difensori centrali, De Winter e Vasquez. Inoltre, la formazione di Patrick Vieira può allungare a +9 sulla zona retrocessione e agguantare l’Udinese al decimo posto.

È anche la sfida di due ex importanti. Il primo è Raffaele Palladino, ora tecnico della Fiorentina, ha vestito da giocatore la maglia del Genoa in cinque stagioni diverse. L’altro, più recente, è ovviamente Albert Gudmundsson, giocatore ancora legato alla piazza rossoblù e tra gli artefici della promozi0ne in Serie A del 2023.