Fine vita, Bucci chiude la porta: “Non è compito delle Regioni, la legge serve a livello nazionale”

Genova. “Fine vita? Io direi che la legge serve a livello nazionale. Non penso che sia compito delle Regioni fare leggi di questo tipo perché sennò sarebbero una diversa dall’altra”. Il presidente ligure Marco Bucci, a margine della conferenza stampa quotidiana del Festival di Sanremo, chiude le porte alla legge regionale sul suicidio medicalmente assistito, presentata anche in Liguria sulla base della proposta Liberi subito dell’associazione Luca Coscioni. Lo stesso testo è stato approvato martedì scorso dal Consiglio regionale della Toscana, seppur con alcuni emendamenti.

“La Corte Costituzionale ha invitato il Parlamento a fare la legge: che la facciano in fretta, così almeno risolveremo il problema – ha risposto Bucci ai cronisti -. Noi dobbiamo fare cose che sono allineate, assolutamente legali. Non posso fare cose che vanno contro la legge. Qualcuno ci provato in passato, ma poi alla fine arriva la Corte costituzionale”.

In realtà la proposta in questione non è “contro la legge” perché il diritto al suicidio medicalmente assistito è già sancito dalla sentenza della Corte costituzionale Antoniani/Cappato del 2019 che ha escluso l’applicazione dell’articolo 580 del codice penale per chi “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

La battaglia dell’associazione Luca Coscioni è finalizzata piuttosto a ottenere risposte “in tempi rapidi e certi” da parte del sistema sanitario regionale ai pazienti che scelgono il percorso. Con questi propositi il testo – già depositato in Liguria negli ultimi mesi della scorsa legislatura con significative aperture da parte di Giovanni Toti e alcuni componenti della maggioranza – è stato ripresentato dall’opposizione, primo firmatario il consigliere Gianni Pastorino della Lista Orlando. Il provvedimento, però, è fermo da circa due mesi all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale in attesa di essere incardinata in commissione. “Qualora la proposta di legge non passasse in commissione la prossima settimana, verificherò se è possibile presentare una denuncia“, ha avvertito Pastorino in una recente intervista all’Ansa.

Bucci però chiama in causa la mancanza di una legge nazionale e cita a proposito un caso diverso, quello della bambina “con due mamme”, in cui il Comune ha avuto la meglio nel contenzioso legale per il riconoscimento della bigenitorialità: “Quando ero sindaco mi chiedevano di registrare un bambino con due genitori dello stesso sesso, cosa che in Italia è proibita. Personalmente l’avrei anche fatto, ma il sindaco non può fare una cosa che va contro la legge: ricorsi, controricorsi, alla fine abbiamo avuto ragione perché non si fanno cose illegali. Noi rappresentiamo la legalità e non si può pretendere che l’eletto dai cittadini faccia qualcosa di illegale. Quindi – riassume tornando al tema del fine vita – la legge verrà fatta a livello nazionale e noi ci uniformeremo al 100% rispetto a quello che dirà la legge“.

Cosa prevede la proposta di legge in Liguria

I requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito – completamente gratuito – sono quelli fissati dalla Corte costituzionale: la persona deve essere affetta da una patologia “irreversibile” con sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili e “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, ma anche “pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”, esprimendo il suo proposito in modo “libero e autonomo, chiaro e univoco”.

La verifica di questi requisiti spetterà a una commissione medica multidisciplinare permanente istituita dalle Asl, composta da un palliativista, un neurologo, uno psichiatra, un anestesista, un infermiere e uno psicologo più eventuali membri aggiuntivi a discrezione della commissione stessa. Spetterà a questo organismo stabilire le modalità per garantire all’interessato la “morte più rapida, indolore e dignitosa possibile”.

Il procedimento di verifica dovrà concludersi entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza: entro quattro giorni la Asl convoca la commissione permanente, entro i successivi otto giorni la commissione trasmette la relazione al comitato etico che deve rispondere nel giro di cinque giorni, infine l’azienda sanitaria comunica all’interessato il risultato del procedimento di verifica entro tre giorni. In caso di esito positivo, l’autosomministrazione del farmaco letale avviene al massimo dopo una settimana, salvo ovviamente la possibilità di sospendere, posticipare o annullare in qualsiasi momento l’erogazione del trattamento.