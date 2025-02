Fine vita, Arboscello (Pd): “Non spetta a Bucci stoppare l’iter della proposta di legge regionale”

Genova. “Ricordiamo al presidente della Regione Marco Bucci che non spetta a lui decidere se stoppare o meno l’iter di una proposta di legge. È il momento che Bucci la smetta con questa prevaricazione costante e questo interferire continuo sulle prerogative dell’assemblea legislativa e le attività dei consiglieri. L’assemblea è sovrana e non può porre dei limiti alle proposte da presentare o discutere in consiglio”.

Così il vice presidente del consiglio regionale Roberto Arboscello in merito alle dichiarazioni rilasciate da Bucci sulla Pdl sul Fine vita presentata dalle opposizioni in consiglio regionale, primo firmatario Gianni Pastorino capogruppo della Lista Orlando presidente.

“Nel caso poi della Pdl sul Fine vita presentata da tutta l’opposizione, dimostra di non aver chiaro il concetto che c’è alla base di quella proposta, che mira a dare risposte in tempi rapidi e certi da parte del sistema sanitario regionale ai pazienti che scelgono il fine vita e non stabilire se è lecito o meno. Le Regioni non possono lavarsene le mani, come vorrebbe fare Bucci”, aggiunge.

“Se un tema così delicato viene portato dai consiglieri all’attenzione dell’assemblea regionale va affrontato e va avviata la discussione in Commissione, non può essere stoppata sul nascere per un pregiudizio o per motivi ideologi. Con grande senso di responsabilità nella scora legislatura si era avviata una discussione in Commissione con tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, a prescindere dalle singole sensibilità e dalle idee personali. Ora, questo iter avviato non può essere cancellato con un colpo di spugna. Le Proposte di legge vanno discusse non boicottate”, conclude.