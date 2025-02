Fincantieri, Spi Cgil Sestri Ponente: “Sì al ribaltamento a mare ma limitare i danni ai cittadini”

Genova. “Sì a un nuovo bacino di carenaggio a Sestri Ponente, ma non sulla pelle dei cittadini”, questo è, in sintesi, il concetto espresso dal sindacato pensionati della Cgil del quartiere.

“I lavori che da mesi stanno andando avanti per ampliare Fincantieri stanno mettendo a dura prova la resistenza di tutti i residenti, in particolare quella dei pensionati che non ne possono più di rumori e vibrazioni per otto ore al giorno per sette giorni alla settimana. Ci sono anziani costretti a casa per malattie croniche, ma anche disabili, che sono allo stremo della sopportazione”, si legge in una nota dello Spi Cgil.

“Non siamo contrari a un nuovo bacino di carenaggio che possa aumentare l’occupazione e dare impulso all’economia e anzi lo sostiene perché lavoro significa prosperità e posti di lavoro utili a far crescere l’economia e a far tornare il quartiere un luogo dove i giovani possono pensare di costruire un futuro e una famiglia – dicono dallo Spi – quello che non si può accettare è un’amministrazione comunale che sfugge alle sue responsabilità”.

“Il sindaco di Genova o chi ne fa le veci, è colui che deve rispondere della salute e benessere dei suoi concittadini, della vivibilità e dei servizi a disposizione di tutti quelli che sul territorio vivono e lavorano. ll Masterplan del Comune è ad un punto di inizio, e deve essere discusso e approfondito in incontri pubblici con il Municipio, le associazioni e tutti coloro che sono interessati allo sviluppo sostenibile del quartiere”, prosegue lo Spi Cgil di Sestri Ponente.

“Intanto residenti e commercianti più impattati vanno risarciti con una Indennità Rumore e vibrazioni e occorre riconoscere i danni alle abitazioni ed agli esercizi commerciali. La legge della Regione Liguria, che interessa i Pris, prevede risorse economiche a sostegno di cittadini e attività commerciali che subiscono le ricadute del cantiere. Si tratta di interventi diretti e specifici che riteniamo debbano essere assunti quale obbligo riparatore da parte dell’amministrazione Comunale per rispondere direttamente ai cittadini con atti concreti. Come Lega Spi Cgil abbiamo chiesto al vicesindaco reggente del Comune di Genova un incontro e ci adopereremo affinché si trovino soluzioni in tal senso”, conclude.