Cresce la febbre da Festival di Sanremo: al teatro Verdi doppia proiezione della kermesse

Genova. È iniziata ufficialmente la febbre da Festival di Sanremo: la kermesse canora più famosa al mondo parte martedì 11 febbraio dal teatro Ariston con 32 cantanti in gara (Shablo si esibisce con Guè, Joshua e Tormento), e ben due genovesi in corsa, Olly e Bresh.

Che si ami o si odi, si annuncia una settimana monotematica, dedicata in modo praticamente esclusivo al festivàl. E tra leghe del FantaSanremo, serate a tema terminate a notte fonda e maratone di commenti sui social, il teatro Verdi di Sestri Ponente ha deciso di gettarsi nella mischia organizzando due serate di proiezione del Festival – il venerdì e il sabato – e lanciando anche la sua lega.

“L’Italia a Febbraio si divide in due: chi guarda Sanremo e chi mente dicendo di non guardarlo. E allora giù la maschera – è l’invito – Il Verdi apre le porte e accende il proiettore, illuminando il suo grande schermo di 20 metri, per le serate più seguite della televisione italiana, trasformandosi in un grande salotto per guardare (e commentare!) insieme la serata delle cover e la finalissima di sabato”.

L’abbonamento per le due serate costa 5 euro, con caffè offerto dal Verdi. Le prenotazioni possono essere fatte in biglietteria e, a partire da martedì 11, anche online sul sito ufficiale. Chi lo desidera può poi, come detto, iscriversi alla lega, Sanremo@Verdi, che lunedì conta già 30 squadre iscritte. I primi tre classificati riceveranno un premio che ancora non è stato svelato.