Festival di Sanremo: i genovesi Bresh e Olly apprezzati, ma non tra i primi cinque dopo la prima serata

Sanremo. Non ci sono i due genovesi, Bresh e Olly nei primi cinque classificati secondo la votazione della giuria della sala stampa, tv e web al termine della prima serata del Festival di Sanremo.

La giuria più qualificata ha premiato Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Achille Lauro. Elencati non in ordine di piazzamento.

La serata, condotta da Carlo Conti insieme a Gerry Scotti e Antonella Clerici, veri co-conduttori e non semplici comprimari, è scivolata via veloce nonostante l’esibizione di ben 29 cantanti più gli ospiti, tanto che il web si è scatenato sulla rapidità impressa nella serata: rispetto alla scaletta c’è stato un anticipo di una decina di minuti.

Un martedì 12 febbraio che entrerà nella storia della kermesse per il videomessaggio di papa Francesco che parla della musica “come strumento di pace“, lingua universale che “può aiutare la convivenza dei popoli“, e del sogno di “vedere chi si è odiato stringersi la mano, abbracciarsi e dire con la vita, la musica e il canto: la pace è possibile“. A seguire Noa (israeliana) e Mira Awad (palestinese con cittadinanza israeliana), hanno cantato Imagine di John Lennon in ebraico, arabo e inglese.

L’ospite della serata, un dorato Jovanotti (che ha rischiato di cadere per un inciampo e di restare bloccato in un lungo abbraccio di una fan), ha travolto l’Ariston. I tamburi e le batterie dei Rockin’1000 fuori dal teatro accompagnano le note dell’Ombelico del Mondo insieme a dieci ballerini di Bollywood e poi un medley con Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, I love you baby, Fuorionda, A te. Nel finale lo raggiunge Gianmarco Tamberi e insieme il campione olimpico di salto in alto legge un testo di Fausto Bolelli sulla bellezza di essere imperfettamente se stessi.

E i genovesi?

Olly è stato il primo a esibirsi. Look smanicato a mostrare i bicipiti frutto di costituzione e palestra (Olly era un rugbysta), il suo Balorda nostalgia è quel pop che piace sia al pubblico sia agli addetti ai lavori con quella erre moscia che ormai è il suo marchio di fabbrica. I bookmaker lo danno tra i favoriti, staremo a vedere.

Bresh, alla sua prima partecipazione, in total black con giacca di pelle e girocollo argentato, è apparso molto a suo agio sul palco. La tana del granchio attinge dalla scuola dei cantautori genovesi che Andrea Emanuele Brasi però rinnova.

I due sono andati ospiti al Dopofestival e Olly ha raccontato la sua carriera nel rugby: 12 anni tra seconda e terza linea, ma dopo l’ernia del disco si è dovuto ritirare. “Vivo l’esperienza a Sanremo con molto distacco” ha detto Olly, replicando al fatto che sia tra i favoriti. Bresh ha spiegato di aver comprato un telefono vecchio, senza connessione internet, per non subire l’ondata social e restare più concentrato. “Non ho visto niente, neanche la mia esibizione”.

Momento inedito con Olly che ha cantato parte del suo pezzo sulle note di Nostalgia Canaglia insieme ad Alessandra Celentano.

“Non ci siamo messi d’accordo sul portare De Andrè alle cover, è la città che ti spinge“, hanno detto commentando la scelta di Crêuza de mä e Il pescatore. Bresh si esibirà con Cristiano De Andrè e Olly con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band.

A spingere i due artisti anche l’assessore alla Cultura della Regione Liguria Simona Ferro: “Ieri sera la Liguria è stata protagonista assoluta della prima serata del 75° ​Festival della ​Canzone italiana, grazie a due artisti liguri capaci di emozionare e far commuovere. E non poteva essere altrimenti: la nostra regione continua a sfornare talenti che vanno ad arricchire e a proseguire la tradizione della grande scuola cantautorale genovese. Abbiamo assistito a due performance notevoli da una lato ‘Balorda nostalgia’ di Olly porta sul palco il tema forse più grande possibile, l’amore, un amore finito, coniugando tradizione e nuove sonorità, quelle sonorità che lo hanno portato ad essere sempre più amato dai giovani. Dall’altro Bresh, con ‘La tana del granchio’ ha presentato una canzone intimista, con una forte vocazione cantautorale che è la ricchezza e la forza di questi ragazzi che, pur nella contemporaneità e con linguaggi nuovi, continuano a portare avanti una storia unica, che da Paoli a De André, prosegue fino a oggi”.