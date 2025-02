Festival di Sanremo, Giorgia e Annalisa trionfano nella serata cover. Olly quarto, Bresh canta tre volte

Genova. Il derby genovese delle cover lo vince Olly, che con Il Pescatore di De Andrè arriva quarto nella classifica finale della serata speciale e molto attesa del Festival di Sanremo dietro a Giorgia e Annalisa, favorite della vigilia e vincitrici con Skyfall di Adele, a Lucio Corsi con Topo Gigio (Nel blu dipinto di blu) e a Fedez – Masini (Bella stronza).

Olly ha conquistato il pubblico con le atmosfere balcaniche accompagnato dalla Goran Bregovic wedding & funeral band. Il cantante genovese non riesce a star fermo sulla sedia accanto al maestro e punta sul coinvolgimento della platea scendendo tra la gente mentre infila nel brano un pezzo di Menomale che c’è il mare. Il ragazzo piace a giovani e meno giovani ed è uno dei favoriti per la cinquina finale di stasera.

Per Bresh, arrivato dopo i primi dieci, parecchi apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori e sui social per il suo Creuza de mâ insieme a Cristiano De André nonostante i numerosi problemi tecnici. Prima una falsa partenza per un problema al microfono di Bresh canzone interrotta a metà e ripartenza, poi durante l’esecuzione si stacca il collegamento dello strumento di De Andrè, ma i due hanno portato comunque a casa il risultato con un finale in cui Bresh si è pure lasciato andare a un’intonazione da stadio. Chapeau per come hanno fatto buon viso a cattiva sorte. Dopo tutte le esibizioni i due hanno cantato nuovamente strappando altri applausi. Il risultato finale fuori dalla top ten è con tutta probabilità figlio di un sorteggio non proprio fortunato (si sono esibiti per penultimi) e del televoto. Meritava sicuramente di più.

A premiare Giorgia e la savonese Annalisa il presidente della Regione Marco Bucci, che ha consegnato un vetro artistico dipinto a mano che rappresenta un vinile 33 giri. Il design celebra la Liguria con il profilo della regione e il mare, mentre le onde si trasformano in spartiti musicali. Le note scelte provengono da tre canzoni simbolo della musica italiana: “Terra promessa” di Eros Ramazzotti, “Il mare calmo della sera” di Andrea Bocelli e “Soldi” di Mahmood.

“La Liguria è bellissima, siamo felici di ospitarvi tutti – ha detto consegnando il premio –ricordiamoci che la Liguria è stata anche la patria e la culla di tanti cantautori, cantanti e musicisti, da Luigi Tenco e i fratelli Reverberi a Fabrizio De Andrè: sono la storia della nostra gioventù e della cultura musicale ligure. E poi mi ha fatto piacere sentire tra le cover Il Pescatore, che era la mia canzone preferita da giovane e lo è tuttora, mi sono commosso”.

La top ten

1 Giorgia e Annalisa – Skyfall

2 Lucio Corsi e Topo Gigio – Nel blu dipinto di lu

3 Fedez e Marco Masini – Bella stronza

4 Olly & Goran Bregovic wedding & funeral band – Il pescatore

5 Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà

6 Irama e Arisa – Say Something

7 Rocco Hunt e Clementino – Yes I know my way

8 Elodie e Achille Lauro – A mano a mano e Folle città

9 Clara e Il Volo – The sound of silence

10 The Kolors – Rossetto e caffè

La serata più “politica” tra Benigni e Cucciari

Geppi Cucciari in un bianco e nero “nostalgico” ha lanciato la serata della cover che è partita subito con Roberto Benigni sul palco.

“Hai bloccato tutta l’Italia, ti vedrei come ministro dei Trasporti. Lo faresti meglio” ha detto a Conti. E poi, promettendo di non parlare di politica ha scherzato: “La politica non c’è, Sanremo si sa è una situazione tesa. Ho visto Marcella Bella, le ho detto Bella, ciao, è successo un casino, non si può, per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso”. Benigni ha ironizzato poi su Giorgia Meloni, su Elon Musk: “Sai chi ci sta guardando? Elon Musk. È interessatissimo all’Italia, figurati se non vede Sanremo. Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia. C’era anche l’anno scorso e l’anno prima, e dai retta a me, ci sarà per diversi anni. Ci sarà per un po’ di tempo, te lo dico io che mi intendo di musica”. Dopo aver intonato parte dell’inno del corpo sciolto, ha concluso con una non troppo velata difesa del presidente della Repubblica dopo le accuse da Mosca di aver lanciato “accuse blasfeme sulla Russia”.

Oltre a Cucciari, osannata sui social per le sue battute al fulmicotone (“Dimmi subito se c’è qualche bambino prodigio anche stasera che ci fa sentire tutti scemi” e poi ha ironizzato sul complicato regolamento di Sanremo) a calcare il palco dell’Ariston è stato un emozionatissimo Mahmood, decisamente più a suo agio nel medley a metà serata: ballerini, completo rosso con mezzo denudamento che ha mandato in fibrillazione l’Ariston e il pubblico da casa.

La gara

Rose Villain e Thiago hanno aperto con Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti.

I Modà con Francesco Renga hanno dato vita a una versione in parte rock di Angelo con una piccola imprecisione di Kekko che si lascia sfuggire un “ho sbagliato”.

Più che The Sound of Silence Clara e Il Volo hanno mostrato la loro potenza vocale.

Tony Effe parla, Noemi regge la parte melodica di Tutto il resto è noia di Franco Califano e il risultato non è granché. Anche nel duetto di Francesca Michielin e Rkomi su

La nuova stella di Broadway di Cremonini è lei a trainare con voce e pianoforte.

C’era molta attesa per Nel blu dipinto di blu cantata da Lucio Corsi con Topo Gigio in un arrangiamento swing con Corsi al pianoforte e poi a sorpresa con l’armonica. Probabilmente batterà il record di strumenti suonati in un’unica edizione dopo appunto pianoforte e chitarra. Finale da sogno con Topo Gigio in volo.

Con If I ain’t got you di Alicia Keys Serena Brancale ha mostrato davvero quanto è brava facendoci chiedere come mai abbia portato in gara un brano che non la valorizza per niente. Insieme a lei una Alessandra Amoroso parecchio a suo agio in questa canzone.

Irama e Arisa si sono misurati con Say Something di A Great Big World e Christina Aguilera tutta d’archi in un duetto di grande intensità.

Ritmi brasiliani con Gaia e Toquinho in La voglia, La pazzia di Ornella Vanoni.

Rossetto e caffè di Sal Da Vinci, presente sul palco, è stata la scelta dei Kolors, il cui batterista si è presentato con un giaccone formato da sciarpe del Napoli: discesa in platea e pubblico in visibilio.

L’emozione non ha voce di Adriano Celentano scritto dal fratello Gianni Bella, presente in platea è la scelta di Marcella Bella che ha invitato i Twin Violins. Intepretazione tradizionale senza guizzi, ma grande emozione con l’abbraccio finale e standing ovation.

Rocco Hunt ha reso omaggio a Pino Daniele insieme a Clementino con una trascinante Yes I know my way. Esempio perfetto di come si può far propria una cover. A sorpresa, nel fnale, anche la voce di Pino Daniele che fa di nuovo alzare in piedi il pubblico.

Francesco Gabbani e Tricarico entrambi in bianco, hanno recitato come in una favola Io sono Francesco con arrivo nel finale di un gruppo di bambini, chissà se erano gli stessi di Mr. Rain?

“Levate i cristalli davanti alla tv” le ha presentate Geppi Cucciari. Attesissime Giorgia e Annalisa con Skyfall di Adele non hanno deluso, impeccabili e anche per loro standing ovation.

La Cura di Franco Battiato con i versetti del salmo 51 in aramaico per Simone Cristicchi e Amara in un’interpretazione in cui la scelta del pezzo è il 90%.

Sarah Toscano è partita al pianoforte per poi scatenarsi con la dance su Overdive insieme agli autori del pezzo, gli Ofenbach, duo di produttori francesi.

Si è ballato anche con i Coma Cose insieme a Johnson Righeira con L’estate sta finendo, per l’occasione modificata in Sanremo sta finendo. Partenza soft al pianoforte per lasciare spazio al ritmo con l’ingresso del Righeira.

Che cosa c’è di Gino Paoli è stata la scelta di Joan Thiele con Frah Quintale, un buon impasto di voci per una versione molto chill.

A mano a mano e Folle città la scelta di Elodie e Achille Lauro, la coppia più glamour, ma anche tra quelli più a loro agio nel pezzo.

Pino Daniele anche la scelta di Massimo Ranieri e i Neri per Caso con Quando e com’è accaduto per Rocco Hunt l’interpretazione è molto personale con forse un filo troppo di raffinatezza.

Califano anche per Willie Peyote, Tiromancino e Ditonellapiaga: Un tempo piccolo di sicuro è più riuscita rispetto all’omaggio di Naomi e Tony Effe.

Brunori Sas si è misurato con L’anno che verrà di Lucio Dalla insieme a Riccardo Sinigallia e Dimartino in una versione con mandolino, percussione e il risultato è gradevole. A fine esecuzione la dedica a Paolo Benvegnù che avrebbe compiuto 60 anni proprio oggi.

L’attesissimo Bella Stronza di Fedez e Masini vede Masini restare nel pezzo e Fedez inserire delle barre che cancellano le parti più complesse dell’originale, ma dicono molto di più visto che parlano della sua esperienza personale.

Amor de mi vida e Aspettando il sole di Shablo, Guè, Joshua, Tormento insieme a Neffa hanno chiuso con due pezzi storici per la scena hip hop italiana.

Kessisoglu con la figlia canta le difficoltà dei rapporti genitori-figli

Prima del verdetto finale spazio anche a un altro genovese: Paolo Kessisoglu insieme alla figlia Lunita (i.am.olliee) hanno cantato Paura di me, che affronta il tema del rapporto tra genitori e figli e delle difficoltà comunicative tra le generazioni.

La classifica finale è stata decisa da televoto (34%), radio (33%) e sala stampa (33%), il risultato non incide su quello finale.

Questo articolo è stato scritto al Teatro Verdi di Sestri Ponente, dove una quarantina di aficionados si sono ritrovati per assistere al Festival di Sanremo sullo schermo più grande. L’iniziativa verrà riproposta anche per la finale (5 euro il biglietto e caffè offerto).