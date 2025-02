Festival di Sanremo, Genoa e Sampdoria a sostegno di Bresh e Olly

Genova. La partecipazione di quest’anno al Festival di Sanremo di due genovesi, Bresh e Olly, tifosi rispettivamente del Genoa e della Sampdoria, ha permesso alle due squadre di dare il proprio sostegno “social” ai due cantanti.

Un’occasione anche di marketing per le due squadre.

La Sampdoria ha consegnato a Olly una maglia con il numero 5 firmata da tutti i giocatori. Un video diffuso sui social testimonia la preparazione: Questa volta siamo noi a tifare per te! Dale @olly_nclusive l’incitamento dei blucerchiati.

Il Genoa ha colto l’occasione per lanciare una nuova maglia vintage ispirata alle stagioni 1999/2000 e 2000/2001. In più è stata realizzata una personalizzazione con i nomi dei cantanti in gara e di Carlo Conti, con la consegna che probabilmente sarà contenuto social nei prossimi giorni. L’apposizione della patch del titolo della canzone di Bresh La tana del granchio è diventata un’edizione limitata acquistabile solo per questa settimana online e al Genoa Store di via XX Settembre. E per chi si chiede se la maglia è stata consegnata anche a Olly, sì, è successo. I due cantanti sono molto amici e Olly, a giudicare da uno dei video che è già spuntato sui social, è stato un gran signore e molto sportivo.

La vintage collection è focalizzata sulla maglia home (rossoblù), la maglia away (bianca) e third (arancione), tutte a manica lunga nei modelli di proposta.