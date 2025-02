Festival di Sanremo, Bresh distribuisce le maglie del Genoa: tra i destinatari anche Olly e Cassano

Tra le tante sfide nella sfida che si possono trovare nel Festival di Sanremo, quest’anno c’è anche il derby tra cantanti genovesi. Il sampdoriano Olly e il genoano Bresh.

Quest’ultimo si è reso protagonista di un’iniziativa in collaborazione con il club rossoblù. Ha consegnato a tutti i cantanti in gara, tra cui Olly, un’edizione vintage della maglia del Genoa, realizzata appositamente per le kermesse canora.

La maglia del Genoa è stata consegnata anche in occasione della sua partecipazione a Viva el Fútbol, il podcast a tema calcistico “erede” della Bobo TV in cui gli ex calciatori Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano affrontano i temi della coppa e del campionato.