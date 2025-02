Presentato il calendario degli “eventi autentici liguri”: l’elenco di feste e sagre del 2025

Liguria. È stato presentato oggi il calendario 2025 degli “Eventi Autentici Liguri”, più che raddoppiati rispetto allo scorso anno, e passano infatti da 33 a 76.

Si tratta degli appuntamenti firmati dalle Pro Loco dell’Unpli Liguria che hanno ottenuto il riconoscimento dall’assessorato al Turismo di Regione Liguria, con la collaborazione di Agenzia InLiguria, a seguito del protocollo d’intesa stipulato nel settembre 2023 .

I 76 eventi sono distribuiti tra tutte e quattro le province liguri (20 in provincia di Imperia, 13 in provincia di Savona, 37 in provincia di Genova e 6 in provincia della Spezia). Per ottenere il riconoscimento gli eventi devono rispettare il criterio dell’ originalità e fondamento storico dell’evento (stretto collegamento con le tradizioni locali); richiamo di pubblico a livello regionale/nazionale/internazionale; in caso di sagre, valorizzazione di piatto tipico ligure o prodotto ‘autentico’ a chilometro zero; coinvolgimento degli operatori locali e collaborazione con il Comune di appartenenza; ricorrenza almeno decennale dell’iniziativa.

I rappresentanti delle Pro Loco interessate hanno già ricevuto da parte dell’assessore al Turismo Luca Lombardi la pergamena attestante il riconoscimento.

Feste e sagre in Liguria nel 2025

Festa Patronale di San Sebastiano – Camporosso, 26 gennaio, oltre 100 anni

Sagra della Mimosa – Pieve Ligure, 9 febbraio, oltre 50 anni

– Pieve Ligure, 9 febbraio, oltre 50 anni Carnevale della Zucca – Moneglia, 2 marzo (9 marzo in caso di maltempo) e 29-30 marzo

Sagra della Farinata – Pegli, 12-13 aprile, 26-27 aprile, 13-14 settembre, 27-28 settembre, 11-12 ottobre, 25-26 ottobre

– Pegli, 12-13 aprile, 26-27 aprile, 13-14 settembre, 27-28 settembre, 11-12 ottobre, 25-26 ottobre Venerdì Santo – Triora, 18 aprile, oltre 100 anni

Mostra Mercato dell'Olio di Oliva – Moneglia, 21 aprile

– Moneglia, 21 aprile Sagra delle Focaccette di Megli – Recco, 21-27-28 aprile, oltre 50 anni

Mangialonga nel Golfo Paradiso – Recco, 25 aprile

– Recco, 25 aprile Processione del Monte – Triora, 4 maggio, oltre 100 anni

Sagra del Pesce – Camogli, 9-11 maggio, oltre 50 anni

– Camogli, 9-11 maggio, oltre 50 anni Festa di Santa Caterina – Lorsica, 18 maggio

Nuovamente Festival – Cervo, terzo weekend di maggio

– Cervo, terzo weekend di maggio Festa della Focaccia – Recco, 25 maggio, oltre 50 anni

Fragolata – Rossiglione, 25 maggio

– Rossiglione, 25 maggio Cengio in Festa – Cengio, 29 maggio – 2 giugno, 50 anni

Sagra dei Sapori Liguri – Boissano, 30-31 maggio, 1 giugno, 14 anni

– Boissano, 30-31 maggio, 1 giugno, 14 anni Festival del Canestrelletto – Torriglia, 1 giugno, 28 anni

Festa delle Rose – Busalla, secondo weekend di giugno, 23 anni

– Busalla, secondo weekend di giugno, 23 anni Festa Patronale di San Giovanni Battista – Ne Val Graveglia, 21-24 giugno, oltre 50 anni

Giornate del Mare Voltresi – Genova-Voltri, 22-24 giugno, 25 anni

– Genova-Voltri, 22-24 giugno, 25 anni Festa di San Zane – Triora, 23-24 giugno, oltre 100 anni

Sagra delle Trofie – Sori, 28 giugno (data da confermare), 38 anni

– Sori, 28 giugno (data da confermare), 38 anni Sagra della Tira – Cairo Montenotte, 10-13 luglio, 24 anni

Festa Gastronomica di Isorelle – Savignone, 11-12 luglio, oltre 50 anni

– Savignone, 11-12 luglio, oltre 50 anni Groppo e gli Spaventapasseri – Sesta Godano, 13 luglio, 13 anni

Sagra della Trota – Rezzo, 19 luglio, oltre 50 anni

– Rezzo, 19 luglio, oltre 50 anni Sagra del Raviolo – Vallebona, 19 luglio e 9-10 agosto, 25 anni

Giochi di Santa Margherita – Vernazza, 20 luglio, 41 anni

– Vernazza, 20 luglio, 41 anni Festa delle Erbe e della Lavanda – Cosio d’Arroscia, 20 luglio, 20 anni

Festa Patronale di Sant'Anna – Valbrevenna, 25-27 luglio, oltre 100 anni

– Valbrevenna, 25-27 luglio, oltre 100 anni Sagra della Lumaca e degli Spiedini – Pontedassio, 26-27 luglio, 48 anni

Festa della Trebbiatura – Castiglione Chiavarese, fine luglio, 25 anni

– Castiglione Chiavarese, fine luglio, 25 anni Festa del Gran Pistau – Pigna, tra 1 e 15 agosto, 13 anni

Sagra del Turtun – Castel Vittorio, prima domenica di agosto, oltre 50 anni

– Castel Vittorio, prima domenica di agosto, oltre 50 anni Cairo Medievale – Cairo Montenotte, 6-10 agosto, 34 anni

Sagra delle Pesche e del Vino Pigato – Ortovero, 8-10 agosto, oltre 50 anni

– Ortovero, 8-10 agosto, oltre 50 anni Vernazza in Vigna – Vernazza, 14 agosto, oltre 50 anni

Festa Patronale N.S. Assunta – Bargagli, 14-16 agosto, 34 anni

– Bargagli, 14-16 agosto, 34 anni Festa di San Bernardo e Sagra du Pan Fritu – Armo, 15-17 agosto, oltre 50 anni

Sagra della Buridda e Gara Nazionale di Bocce – Borghetto d'Arroscia, terzo o quarto weekend di agosto, oltre 50 anni

– Borghetto d’Arroscia, terzo o quarto weekend di agosto, oltre 50 anni Ecosagra delle Melanzane Ripiene – Finale Ligure, 17-19 agosto, oltre 50 anni

Strigòra – Un giorno con le streghe di Triora – Triora, 17 agosto, 24 anni

– Triora, 17 agosto, 24 anni Concorso di Pittura “Scorci di Crocefieschi” – Crocefieschi, 23-24 agosto, 13 anni

Frandura – Montalto Carpasio, 24 agosto, oltre 50 anni

– Montalto Carpasio, 24 agosto, oltre 50 anni Festeggiamenti Madonna della Guardia – Ronco Scrivia, 28-29 agosto, oltre 50 anni

Polentata – Boissano, 29-31 agosto, 48 anni

– Boissano, 29-31 agosto, 48 anni Mostra Mercato “Gli Orti di Pignone” – Pignone, ultimo weekend di agosto, 26 anni

Sagra del Fungo – Maissana, ultimo weekend di agosto, oltre 50 anni

– Maissana, ultimo weekend di agosto, oltre 50 anni Carpasina – Montalto Carpasio, 31 agosto, oltre 50 anni

U Mundantigu – Valbrevenna, 31 agosto, 23 anni

– Valbrevenna, 31 agosto, 23 anni Sagra del Fuoco – Recco, 1-9 settembre, oltre 100 anni

La Repubblica del Gusto – Noli, 5-7 settembre, 20 anni

– Noli, 5-7 settembre, 20 anni Festa Patronale di Sorrivi – Savignone, 6-7 settembre, 35 anni

Stracasella – Casella, 7 settembre, 20 anni

– Casella, 7 settembre, 20 anni Sagra della Lumaca – Molini di Triora, seconda domenica di settembre, oltre 50 anni

Festa du Luetto – Ne Val Graveglia, 13-15 settembre, oltre 100 anni

– Ne Val Graveglia, 13-15 settembre, oltre 100 anni Sagra dell’Uva – Vezzano Ligure, seconda o terza domenica di settembre, oltre 50 anni

Festa del Fungo d'Oro – Bardineto, 20-21 settembre, 41 anni

– Bardineto, 20-21 settembre, 41 anni Sagra delle Trofie di Castagne – Busalla, primo weekend di ottobre, 10 anni

Ronco Scrivia – Un Viaggio nella Storia – Ronco Scrivia, 4 ottobre, 16 anni

– Ronco Scrivia, 4 ottobre, 16 anni Sagra della Patata – Rovegno, 4-5 ottobre, oltre 50 anni

Castagnata – Rossiglione, 5 ottobre, 45 anni

– Rossiglione, 5 ottobre, 45 anni Il Salto dell’Acciuga – Laigueglia, 10-12 ottobre, 14 anni

Festa di N.S. delle Grazie – Camogli, secondo weekend di ottobre, 20 anni

– Camogli, secondo weekend di ottobre, 20 anni Castagnata – Borgo Fornari, seconda domenica di ottobre, oltre 50 anni

Sagra della Castagna – Crocefieschi, seconda domenica di ottobre, 47 anni

– Crocefieschi, seconda domenica di ottobre, 47 anni Fiera della Zucca – Zuccarello, seconda domenica di ottobre, 25 anni

Festa della Castagna – Montegrosso Pian Latte, 12 ottobre, oltre 50 anni

– Montegrosso Pian Latte, 12 ottobre, oltre 50 anni Zucca in Piazza – Cengio, 18-19 ottobre, 21 anni

Castagnata degli Alpini – Torriglia, 19 ottobre, 46 anni

– Torriglia, 19 ottobre, 46 anni Festa della Castagna – Vasia, 19 ottobre, oltre 50 anni

Festa delle Babacce – Rezzo, 25 ottobre, 26 anni

– Rezzo, 25 ottobre, 26 anni Castagnata – Davagna, seconda domenica di ottobre, 27 anni

Mercatini di Natale in Villavecchia – Ronco Scrivia, 7 dicembre, 14 anni

– Ronco Scrivia, 7 dicembre, 14 anni Mostra Presepi – Rapallo, 20 dicembre – 6 gennaio, 13 anni

Presepe Vivente – Roccavignale, 23-25 dicembre, 43 anni

“È importante evidenziare che ben 48 eventi su 76 sono organizzati in periodi diversi da luglio e agosto: ciò è utile anche per le attività di promozione e divulgazione delle informazioni su queste iniziative che Agenzia InLiguria curerà in collaborazione con il mio assessorato in piena coerenza con l’obiettivo, in un’ottica di stagionalizzazione aperta, di promuovere un turismo articolato su tutto l’arco dell’anno per una fruizione più sostenibile e diversificata della destinazione Liguria che va vissuta 365 giorni all’anno – ha sottolineato Lombardi – Un altro aspetto da sottolineare è che 57 eventi hanno luogo in località, borghi o frazioni dell’entroterra e 19 in località costiere”

Gli eventi che avranno più di 50 anni, inoltre, verranno inseriti nel calendario degli ‘Eventi autentici liguri’: “Sull’onda dell’entusiasmo della prima selezione, avvenuta l’anno scorso, ci troviamo, oggi, a consegnare l’attestato di Evento Autentico della Liguria a più del doppio dei partecipanti 2024 perché le Pro Loco, presenti su tutto il territorio, sono le custodi di questo patrimonio – ha dichiarato la presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia Liguria Daniela Segale – Un enorme successo che ci sprona ad andare avanti nella ricerca della tipicità del nostro territorio e delle nostre tradizioni, parte determinante di quel patrimonio immateriale e culturale per il quale Unpli sta elaborando un censimento nazionale. Perché le nostre radici sono la storia delle nostre idee e delle nostre azioni”.