“Fantastique, 100 film sui muri”: in mostra le locandine dei film dagli anni 50 ai 70

Genova. Il Club Amici del Cinema presenta da martedì 18 febbraio ore 16.30 presso La Fabbrica delle Immagini – Voltini Lab del Centro Civico Buranello di Genova Sampierdarena “FANTASTIQUE”, la collezione di locandine e manifesti della collezione Franco Foco, grande cinefilo, esperto di cinema fantastico, programmatore negli anni ’70 del Cinema ABC di Sampierdarena.

Mercoledì 19 febbraio ore 17 Auditorium Buranello presentazione del libro di Mario Galeotti TERENCE FISHER HORROR GOTICO D’AUTORE, il regista della piccola casa di produzione Hammer che alla fine degli anni ’50 con le atmosferiche gotiche e vittoriane portò il genere horror alla ribalta internazionale.

FANTASTIQUE raccoglie tre decenni-dagli anni ’50 agli anni ’70- in 100 locandine realizzate da vari e valenti artisti che hanno racchiuso storie in un’unica illustrazione creata per colpire l’attenzione dello spettatore e registrare cambiamenti sociali e scoperte scientifiche.

La mostra a cura di Giancarlo Giraud, Massimo Rubano e Lino Zanellato e’ un racconto di momenti del cinema di genere (fantasy, fantascienza, horror, thriller). Fra le curiosità LA MASCHERA DI FRANKENSTEIN di Terence Fischer (1957) con Christopher Lee e Peter Cushing, BLOB-FLUIDO MORTALE (1958) divenuto famoso in Italia alla fine degli anni ’80 grazie alla trasmissione Tv curata da Enrico Ghezzi; il film di Jack Arnold DESTINAZIONE TERRA (1953) da un racconto di Ray Bradbury, IL MONDO PERDUTO (1960) da Conan Doyle e BASE LUNA CHIAMA TERRA (1964) da H. G. Wells e i celebri 2001:ODISSEA NELLO SPAZIO (1968) di Stanley Kubrick e L’UOMO CHE CADDE SULLA TERRA (1976) con David Bowie.

L’esposizione sarà inaugurata martedì 18 febbraio alle 16.30 e sarà aperta da martedì a venerdì ore 16-18.30 fino a sabato 8 marzo 2025 ore 15-19.

Tutte le manifestazioni sono a ingresso libero.