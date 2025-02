Lo ’schema Ponzi’, i fondi Covid inesistenti e le autodenunce per prendere tempo: ecco come operava il falso broker che ha truffato centinaia di genovesi

Genova. Oltre 200 investitori truffati, tra cui molti professionisti e fra loro una sessantina di appartenenti alla polizia di Stato, che hanno perso complessivamente circa 5milioni di euro tra il 2017 e il 2022. Tutti agganciati grazie al passaparola da Roberto Stefano Rainero, 59 anni trader finanziario ‘abusivo’ per la legge italiana, finito in carcere qualche giorno fa.

Gli investitori danneggiati nei primi anni Duemila

Raniero era abile nel reperire investitori e prometteva ottimi guadagni. Non era un totale abusivo: ha conseguito una licenza a Londra ma valida appunto solo nel Regno Unito. E come emerge dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dalla gip Elisa Campagna, Rainero sarebbe però un truffatore ‘seriale’. Lui stesso già dieci anni prima, nel settembre 2011, per la prima volta si era spontaneamente presentato presso la Guardia di Finanza autodenunciandosi per fatti assolutamente identici a quelli che lo hanno portato in carcere adesso che sarebbe stati commessi tra il 2002 ed il 2011 nei confronti di centinaia di investitori nell’alessandrino, dove viveva all’epoca gestendo un bar a Gavi. Anche in quel caso aveva causato un danno enorme, pari a 4 milioni e 800 mila euro, ma quel procedimento penale nei suoi confronti era stato alla fine archiviato.

Dopo essersi trasferito da Alessandria a Genova ha replicato il sistema, sostiene il pm Marco Airoldi che ha coordinato l’inchiesta. E anche qui, dopo i primi esposti dei circa 200 investitori truffati arrivati nell’estate del 2021, Rainero aveva deciso di autodenunciarsi per la seconda volta. Si è presentato davanti alla guardia di finanza spiegando di aver fatto investimenti sbagliati e impegnandosi a risarcire i clienti. E in parte lo ha anche fatto restituendo ai vecchi investitori una parte del denaro investito, ma lo ha fatto a scapito di nuovi investitori e attraverso una truffa, vale a dire attraverso fantomatici fondi Covid totalmente inesistenti. Infine, quando la sua credibilità presso gli investitori genovesi si è azzerata, spiega la giudice, si è spostato ancora, ricominciando da capo nel Mantovano, anche in questo caso con fondi-truffa.

Come operava il broker: lo schema Ponzi e i falsi fondi

Una vicenda esemplificativa, che rispecchia quella di molti altri, è quella di due professionisti, marito e moglie, residenti nel centro cittadino che hanno consegnato oltre 150mila euro al broker perdendo, a più riprese, oltre due terzi capitale iniziale e senza guadagnare un euro. I due sono assistiti nel procedimento dall’avvocato Nicola Scodnik. In particolare i due avevano conosciuto Rainero tramite un vicino di casa e avevano investito 100mila euro in un fondo estero, Webank. Dopo il mancato rientro dell’investimento, Rainero aveva suggerito un secondo investimento, Interactive Broker, sui cui avevano versato 50mila euro, suggerito questo secondo per recuperare il mancato guadagno del primo. Quando il brocker ha capito che non c’era modo di far rientrare gli investitori dei soldi versati (men che meno a farli guadagnare) ha capito che l’unico modo che aveva per mandare avanti il sistema era il cosiddetto ’schema Ponzi’ che consiste nel riuscire a far recuperare qualcosa ai vecchi investitori a scapito dei nuovi, in questo caso totalmente truffati in quanto le operazioni finanziarie sarebbe state completamente inesistenti. E così durante i mesi della pandemia aveva promesso ingenti guadagni con il fantomatico Trading Covid. In quest’ultimo caso la coppia fortunatamente ci aveva rimesso sono 5mila euro, poi restituiti dal broker in contanti. Nel 2021 si era autodenunciato dopo che in Procura erano arrivati i primi esposti e querele. Aveva garantito di restituire il denaro ai ‘vecchi investitori’ ma per farlo avrebbe, secondo l’accusa fatto leva su ‘nuovi’ ingenui investitori a cui ha sottratto denaro per alcuni investimenti falsi, come Trust, Promo ed L100.

L’interrogatorio preventivo e il carcere

Come previsto dalla legge Nordio il falso broker era stato interrogato in maniera preventiva dal giudice per l’indagine preliminare Elisa Campagna ma le sue spiegazioni non hanno convinto la magistrata che ne ha disposto l’arresto in carcere. Per la giudice i domiciliari non sarebbero infatti sufficienti a garantire che l’uomo, che opera sui mercati finanziari sostanzialmente da casa, non possa continuare a commettere reati. Rainero, tramite il suo difensore Federico Figari, ha depositato una memoria difensiva alla giudice nella speranza che possa gli ulteriori chiarimenti possano aiutarlo ad uscire presto dal carcere di Marassi.