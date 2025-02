Fabbrica della droga scoperta a Borzoli: hashish e erba tra presse e adesivi “massonici”

Genova. Sabato scorso la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne del posto per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. Nella serata di sabato sera, infatti, dopo diverse segnalazione, gli agenti della squadra mobile hanno iniziato a tenere sotto osservazione la casa dove l’uomo operava secondo quanto ricostruito.

Durante l’attività gli investigatori lo hanno visto entrare ed uscire, con fare sospetto, da un appartamento nella delegazione di Borzoli e lo hanno così fermato trovandolo in possesso di un involucro di cellophane contenente 20 grammi di cocaina, di un piccolo bilancino di precisione e della somma di 70 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli uomini della Squadra Mobile di rinvenire ulteriori 43 grammi della medesima sostanza e tre panetti di hashish per un peso di 3 etti.

La predetta attività ha rivelato agli agenti che l’appartamento era utilizzato come base per la produzione e confezionamento dello stupefacente infatti, sono stati rinvenuti vari oggetti tra cui una pressa in metallo atta a formare i panetti di hashish ed una matrice sempre in metallo per imprimere un logo a forma di foglia di marijuana sui panetti prodotti, che lo stesso produceva mescolando, a mezzo di un frullatore professionale, diversi derivati della cannabis.

Sono stati inoltre rinvenuti 18 fogli di carta plastificata su cui sono stati applicati degli adesivi di forma circolare con impresso il logo del simbolo massonico (un occhio ricompreso all’interno di un compasso ed una squadra contrapposti) e la scritta “ILLUMINATY FARMZ”, adesivi già comparsi in una operazione della Polizia di Stato di Milano nel giugno dello scorso anno.