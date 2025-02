Eurovision, il duo genovese ‘Questo e Quello’ in finale al San Marino Song Contest

Genova. La rinuncia di Olly all’Eurovision ha privato Genova di una rappresentanza all’evento televisivo (non sportivo) più visto al mondo.

C’è però un’altra speranza per i più campanilisti: il duo genovese ‘Questo e Quello’, formato dai giovani Francesco Mannella e Stefano D’Angelo, è il lizza al San Marino Song Contest, la manifestazione canora con cui il piccolo Stato sceglie il proprio rappresentante per l’Eurovision. Insieme dall’anno scorso, i due scrivono, producono, suonano e cantano le loro canzoni, incorporando un mix di stili musicali che spaziano dalla tradizione al contemporaneo.

Con il brano Bella Balla, già ascoltato a Sanremo Giovani (non erano riusciti però ad arrivare tra i quattro finalisti all’Ariston) dovranno vedersela con altri big della musica italiana, tra cui anche Gabri Ponte con il suo Tutta l’Italia, diventato il jingle tormentone dell’ultimo Festival di Sanremo. Sono venti i finalisti provenienti da cinque paesi europei: Bianca Atzei (Italia) – Testacoda; Besa (Albania) – Tiki tiki; Boosta(Italia) – BTW; Vincenzo Capua (Italia) – Sei sempre tu; Pierdavide Carone (Italia) – Mi vuoi sposare?; Marco Carta (Italia) – Solo fantasia; Luisa Corna (Italia) – Il giorno giusto; CuRLi (Svezia) – Juliet; Elasi (Italia) Lorella; Haymara (Italia) – Tómame las manos; KiNG FOO (Slovenia) – The Edge of the world; Paco (San Marino) – Until the end; Gabry Ponte (Italia) – Tutta l’Italia; Silvia Salemi (Italia) – Coralli; Angy Sciacqua (Belgio) – “I”; Taoma (Italia) – NPC; Teslenko (Ucraina) – Storm: The Rumpled (Italia) – You Get Me So High; Giacomo Voli (Italia) – Ave Maria.

Si potrà fare il tifo per loro l’8 marzo. La kermesse sarà presentata da Flora Canto e Francesco Facchinetti e trasmessa in diretta tv e radio alle 20.30 su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2 anche in visual sul canale 202, RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab.

Intanto Olly macina soldout

La decisione di Olly di non partecipare all’Eurovision per non deludere i suoi fan che hanno risposto con entusiasmo alle date dei suoi concerti sembra essere quella giusta: il giovanissimo artista genovese continua ad aggiungere date e a macinare soldout: anche quella del 2 settembre 2025 all’ippodromo di San Siro (oltre 30 mila posti) è andata tutta esaurita, dopo la vendita di quella del 4 settembre bruciata in 12 minuti.

Del tour nei palazzetti restano al momento disponibile la data di Firenze del 10 marzo 2025, quella di Pesaro il 13 marzo 2026 (nuove date) e quella di Eboli a Salerno del 28 marzo 2026. Le restanti 15 sono tutte esaurite.