Europei di Scherma a Genova dal 14 al 19 giugno, la presentazione alla Bit di Milano

Milano. «Gli Europei di Scherma sono il fiore all’occhiello del palinsesto di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport. L’indiscutibile valore sportivo di una competizione continentale, infatti, è impreziosito dall’impatto turistico che ci sarà sull’intero territorio ligure. A Genova dal 14 al 19 giugno, la manifestazione coinvolgerà i 450 migliori atleti d’Europa e oltre 1.000 addetti ai lavori. L’indotto stimato è di oltre 4 milioni di euro. Numeri importanti che rappresentano un biglietto da visita unico per “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport” e dimostrano ancora una volta come lo sport sia uno straordinario volano per il turismo e le attività della nostra Regione”.

Così l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro, intervenuta alla BIT di Milano per la presentazione in chiave turistica dei Campionati Europei di Scherma, in programma a Genova dal 14 al 19 giugno.

Alla presentazione hanno preso parte Luigi Mazzone, presidente della Federazione Italiana Scherma, Alessandra Bianchi, assessore a Sport e Turismo del Comune di Genova, Beppe Costa, presidente del comitato promotore, e Giovanni Falcini, presidente di Ferderscherma ligure.