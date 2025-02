Musica, a Genova arrivano gli Europe: ritorno agli Ottanta il 14 luglio al porto antico

Genova. Una grande band internazionale, icona degli anni Ottanta, si prepara a far scatenare il pubblico genovese. Il “Final Coutdown” è previsto per lunedì 14 luglio 2025, giorno in cui gli Europe calcheranno il palcoscenico dell’Arena del Mare al Porto Antico di Genova.

Il concerto fa parte di Altraonda Festival, il nuovo festival musicale alla sua prima edizione che animerà l’estate genovese e di cui si sapranno maggiori dettagli nelle prossime settimane. Le prevendite dei biglietti sono disponibili da domani, venerdì 7 febbraio 2025, dalle ore 12 su Ticketone.

Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland hanno all’attivo alcuni dei brani che hanno segnato la storia di un genere, uno tra tutti “The Final Countdown”, che nel 2022 ha raggiunto il traguardo di un miliardo di visualizzazioni su YouTube.

La formazione non mostra segni di stanchezza: lo stesso anno parte in un tour dei palazzetti con Whitesnake e Foreigner, per poi partecipare a una serie di festival e concludere con tre sold out nelle più grandi arene di Cile, Brasile e Argentina. Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, undici album in studio e un’infinita serie di concerti sold out in tutto il globo, gli Europe non hanno nessuna voglia di rallentare.

Di Altraonda Festival fanno parte anche i concerti già annunciati di Brunori Sas (venerdì 11 luglio 2025), Diodato (sabato 12 luglio 2025) e Lazza (mercoledì 16 luglio 2025). Biglietti su Ticketone.