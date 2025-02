Cantieri per lo svincolo di Busalla sulla A7, ok all’esenzione del pedaggio: ecco come funzionerà

Genova. Via libera a partire dall’autunno all’esenzione del pedaggio tra Ronco Scrivia e Genova Ovest in entrambe le direzioni sull’Autostrada A7 Genova – Milano, in concomitanza con l’avvio delle fasi più impattanti dei lavori sullo svincolo di Busalla.

In particolare, è stato stabilito che la gratuità interesserà, in entrambe le direzioni per percorsi con origine – destinazione le tratte: Ronco Scrivia-Genova Bolzaneto/Genova Ovest e Busalla-Genova Bolzaneto/Genova Ovest, oltre al tratto Ronco Scrivia – Busalla, ma in questo caso solo per la tratta sud. Sarà esclusa invece la tratta con origine e destinazione tra Bolzaneto e Genova Ovest.

In altre parole, con origine e destinazione si intende che l’esenzione scatta solamente nel caso si acceda in autostrada da uno dei caselli interessati per poi uscire da un’altro svincolo, sempre tra gli interessati. Non sono previsti scorpori. Esempio? Non si pagherà il pedaggio se si entrerà a Bolzaneto per poi uscire a Ronco Scrivia, si pagherà invece integralmente il pedaggio se si entrerà a Genova Est per poi uscire ugualmente a Ronco Scrivia. Non si pagherà nulla se si entra a Ronco Scrivia per uscire a Genova Ovest, si pagherà il solito pedaggio invece se si uscirà per esempio a Sestri Ponente/Aeroporto. Stesso schema, quindi, per le lunghe percorrenze: per chi arriva da Milano, si pagherà il pedaggio come di consueto, esattamente come se si partirà da Genova uscendo a Milano.

La decisione è arrivata nel corso della riunione odierna presso Regione Liguria tra il presidente Marco Bucci, l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi accompagnato dal Direttore di Tronco di Genova Matteo Marvogli.

Inoltre, è stata richiesta da Regione e confermata da Aspi la garanzia di due corsie percorribili per senso di marcia sulla A26 Voltri – Gravellona Toce in concomitanza con i cantieri sulla A7.

L’incontro

“È stata una riunione positiva – dichiarano il presidente Bucci e l’assessore Giampedrone – Per quanto riguarda i lavori sul nodo di Busalla, che partiranno il prossimo autunno, l’incontro odierno fa seguito al confronto già avviato nelle scorse settimane anche con amministratori locali e categorie economiche per traguardare questo risultato fondamentale a fronte di un cantiere che prevediamo sarà molto impattante, con la chiusura prolungata del casello per chi arriva da Genova. L’esenzione dal pedaggio è dunque indispensabile per andare incontro alle esigenze di residenti e imprese della Valle Scrivia“.

“Riteniamo che il confronto con il territorio – afferma l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi – sia fondamentale per sostenere un piano di ammodernamento di una rete così complessa come quella del territorio ligure, venendo in contro alle esigenze dell’utenze e ricordando sempre che la priorità è quella di garantire i massimi livelli di sicurezza”.

Il presidente Bucci e l’assessore Giampedrone hanno inoltre esaminato con i rappresentanti di Aspi il programma delle lavorazioni in corso e future sulla rete, concordando un ulteriore confronto nelle prossime settimane per l’analisi degli avanzamenti dei principali cantieri e dei relativi impatti sul traffico.

Il cantiere

I lavori previsti fanno parte dell’intervento di adeguamento delle infrastrutture del nodo di Busalla, nell’ambito del piano di ammodernamento attivo su tutta la rete in concessione ad Autostrade per l’Italia. Vista la complessità e rilevanza, i lavori sono stati suddivisi in tre fasi. Si tratta di lotti molto complessi, ciascuno necessariamente legato al successivo, sia temporalmente sia funzionalmente, che abbracceranno opere tra cui gallerie, ponti, rampe di svincolo, barriere bordo ponte e bordo laterale, varchi autostradali, e impegneranno complessivamente circa 1.000.000 di ore lavorate tra maestranze e tecnici del settore, con l’impiego di macchine fresatrici, perforatrici jumbo, macchine per esecuzione pali/micropali/tiranti, gru per il varo dei nuovi impalcati.

La Fase 1, attualmente in corso, prevede la riqualifica delle barriere di sicurezza (con relativo adeguamento ai più alti standard di sicurezza vigenti) delle barriere del margine destro del Ponte Scrivia Busalla in carreggiata Sud, e l’adeguamento del bypass autostradale in corrispondenza dello svincolo, in modo da poterlo utilizzare come scambio a doppio flusso per entrambe le direzioni di marcia, intervento necessario per procedere con le fasi successive

La Fase 2 prenderà il via solo a seguito della riduzione delle cantierizzazioni sull’autostrada A26 (prevista entro l’estate del 2025), al fine di garantire sempre una dorsale nord-sud più sgombera da cantieri. Prevede la demolizione e ricostruzione dell’intera rampa di svincolo di uscita per Busalla della carreggiata Nord (arrivando da Genova, direzione Milano). Contestualmente a tali lavori, al fine di ottimizzare le cantierizzazioni previste, verranno eseguiti i lavori di ammodernamento e rinnovamento delle gallerie Giovi Nord e Campora Nord. Tutte queste attività verranno svolte sfruttando un unico scambio di carreggiata mantenendo necessariamente chiusa, per l’intera fase di lavoro, la rampa di uscita per Busalla in direzione nord. In contemporanea a questi interventi, sempre al fine di ottimizzare i tempi, è inoltre prevista la riqualifica delle barriere di sicurezza del margine sinistro del Ponte Scrivia Busalla in carreggiata Sud.

La successiva Fase 3 riguarderà l’adeguamento alle recenti normative del Ponte Scrivia Busalla in carreggiata Nord. I lavori di adeguamento delle fondazioni sono previsti con una cantierizzazione in ombra al traffico autostradale, mentre i lavori sull’impalcato (che ne prevedono l’intera sostituzione) dovranno essere eseguiti con uno scambio di carreggiata che vedrà contemporaneamente la chiusura della rampa di entrata di Busalla in direzione Nord in quanto direttamente interferente con il Ponte Scrivia Busalla oggetto dei lavori.