Burnout e stress, giornalisti liguri in formazione a Berlino sul benessere psicologico

Genova. Quindici giornalisti liguri sono arrivati a Berlino, dove da oggi parteciperanno a un seminario di tre giorni dedicato al benessere psicologico. L’iniziativa fa parte dei corsi di formazione professionale all’estero organizzati dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria nell’ambito del programma Erasmus+ dell’Unione Europea.

Si tratta di un training di auto-mutuo aiuto per imparare a riconoscere i segnali di stress, individuare e gestire le situazioni stressanti. L’iniziativa, infatti, consente di acquisire quelle abilità e competenze necessarie per aiutare i colleghi e le colleghe che hanno bisogno di supporto psicologico, ma anche tutte le persone che ci vivono accanto.

I principali obiettivi consistono nell’apprendimento dei fondamenti relativi ai concetti di trauma e resilienza nella professione giornalistica; quindi, riconoscerne gli effetti e capirne le conseguenze. E poi, il benessere in redazione; reagire allo stress e alle situazioni che mettono a disagio. Non poteva mancare un cenno ad aspetti etici e buone pratiche e allo sviluppo di un ambiente psicologicamente sano in redazione. La parte finale riguarda il training di auto-mutuo aiuto con laboratori, lavori di gruppo e testimonianze dirette.

Il partner del progetto è Dart Center for Journalism and Trauma Europe, che è una sezione del Dart Center for Journalism and Trauma, organizzazione globale affiliata alla Columbia University. Il centro rappresenta una risorsa per giornalisti, educatori nel campo del giornalismo e professionisti della salute, preparati per offrire supporto di fronte a traumi, conflitti e tragedie.

La sua missione prevede un aspetto educativo con programmi di formazione per giornalisti e cineasti, focalizzati su come affrontare e riportare efficacemente eventi traumatici. C’è, quindi, un profilo legato alla ricerca con la promozione di discussioni e scambi di conoscenze specialistiche su temi complessi legati al giornalismo e al trauma. Non ultimo è il supporto a giornalisti che coprono storie di violenza e trauma, che vengono aiutati, diciamo pure addestrati, a gestire l’impatto emotivo del loro lavoro.

Il training è la prima formazione all’estero organizzata dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria nel 2025. Le formazioni Erasmus sono ormai una buona abitudine per i giornalisti della Liguria: fino al 31 dicembre 2024, sono stati 116 giornalisti liguri che hanno avuto la possibilità di partecipare a diversi seminari e workshop in tutta Europa: “Lotta alle fake news”, a Helsinki; “Istituzioni europee”, a Bruxelles; “Comunicazione pubblica, istituzionale e diplomatica”, a Parigi; “Intelligenza artificiale”, a Malaga e “Produzione di contenuti per radio e podcast”, sempre a Helsinki. Nel 2025 è prevista la formazione di altri circa cinquanta iscritti.

L’Ordine dei Giornalisti della Liguria è infatti organismo accreditato nell’ambito del programma Erasmus, con progetti che hanno ricevuto il certificato di eccellenza: questo consente all’ODG Liguria di poter contare su fondi per la formazione professionale all’estero fino al 2027.