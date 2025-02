Emergenza rifiuti, D’Acqui (Linea Condivisa): “L’amministrazione comunale deve agire subito”

Genova. Rossella D’Acqui, candidata sindaco di Linea Condivisa per la coalizione di centro-sinistra, denuncia l’incapacità dell’attuale Giunta di trovare soluzioni concrete. Con una raccolta differenziata che si attesta solo al 39,92%, ben lontano dalla media nazionale e regionale, Genova è ancora lontana dall’obiettivo di un’efficace gestione dei rifiuti.

“Il sistema di raccolta è ormai caotico e poco funzionale, con malfunzionamenti nei cassonetti e difficoltà, soprattutto per gli anziani, nell’utilizzo delle modalità previste da AMIU e dal Comune – afferma Rossella D’Acqui – Ad esempio il costoso sistema dei ‘cassonetti intelligenti’ che si sta introducendo si è rivelato, dove applicato, fallimentare, aumentando gli abbandoni e con bassa qualità del differenziato. La gestione dei rifiuti infatti non è solo un problema tecnologico, ma anche organizzativo, nel quale il coinvolgimento della comunità è il vero valore aggiunto.

Le aree escluse dalle cartoline della Genova meravigliosa, come Sampierdarena, il Centro Storico, la Valpolcevera, la Val Bisagno, il Ponente genovese ma anche zone del levante, sono spesso teatri quotidiani di rifiuti abbandonati determinando una città sporca e in un continuo stato di abbandono. Non si può più tollerare che questa situazione venga ignorata mentre i cittadini chiedono soluzioni per fermare il degrado“, denuncia Rossella D’Acqui proponendo un cambio di rotta deciso.

“Come Linea Condivisa abbiamo sollecitato interventi urgenti, portato la voce dei cittadini nei Municipi e in Consiglio Comunale, ma le nostre richieste sono state ignorate. È ora di cambiare.Proponiamo un progetto concreto e coerente con gli indirizzi europei, con un piano di passi verso i Rifiuti Zero, per ridurre progressivamente i rifiuti, chiudere il ciclo dei materiali e rendere Genova una città più pulita, vivibile e sostenibile”.

Tra i punti il miglioramento della raccolta differenziata con l’incremento del porta a porta, un sistema che faccia pagare le utenze in base alla produzione effettiva di rifiuti non riciclabili e la realizzazione di un impianto TMB, per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti.