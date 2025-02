Elisa True Crime a Genova per un firmacopie alla libreria Feltrinelli

Genova. I suoi podcast hanno un seguito da vera e propria popstar. Elisa De Marco, nota al pubblico come Elisa True Crime, sarà a Genova venerdì 14 febbraio.

Appuntamento alla Feltrinelli di via Ceccardi alle 17 per un firmacopie. Elisa De Marco, titolare di un podcast sulla piattaforma One Podcast, e presente anche su Youtube, ha appena pubblicato un libro: “Sopravvissuti. Storie di chi non si arrende” (Mondadori).

Chi acquista il libro presso la libreria Feltrinelli potrà ritirare il pass che dà accesso prioritario al firmacopie. E’ a disposizione un pass per ogni copia acquista, fino ad esaurimento.