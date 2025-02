Elezioni comunali, centrodestra all’attacco. Bordilli: “A sinistra il totonomi per il sindaco sembra il calciomercato”

Genova. “Rimango basita e sconcertata nell’assistere al continuo tam tam di nomi per il candidato sindaco di Genova da parte della sinistra. Sembra di assistere al totonomi del calciomercato, con la triste differenza che la nostra città non merita di essere trattata in questo modo da nessuno”.

Lo dice in una nota Paola Bordilli, assessore della Lega del Comune di Genova.”Come possono pensare di amministrare Genova se, dopo mesi, non riescono nemmeno a concordare un candidato? È questo il rispetto che hanno per i genovesi? In un periodo di crescente astensionismo, spetta a tutti noi riavvicinare i cittadini alla politica, facendone riscoprire il valore e la dignità. Tuttavia, mi chiedo come sia possibile farlo quando i cittadini stessi vengono disorientati da una continua successione di nomi che si ritirano immediatamente e da autocandidature prive del sostegno ufficiale dei partiti, generando un vero e proprio caos. Ci troviamo di fronte a una sinistra in totale confusione, incapace di presentare un progetto credibile per lo sviluppo della città, mentre noi siamo impegnati a realizzare cambiamenti concreti che la porteranno nel futuro, in piena sintonia con il governo regionale e nazionale”.

“Mentre a sinistra si litiga ancora sul nome del candidato e sulla spartizione delle poltrone – conclude Bordilli – il centrodestra, con il sostegno all’attuale candidato sindaco Pietro Piciocchi, dimostra di essere l’unica forza politica capace di offrire ai cittadini risposte concrete ed efficaci ai problemi di Genova.”