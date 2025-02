Genova. Alla fine Filippo Biolé, avvocato e presidente dell’Orchestra sinfonica di Sanremo e dell’Accademia Ligustica di Belle arti, ha deciso di scendere in campo come aspirante sindaco di Genova.

All’indomani dal via libera alla candidatura di Pietro Piciocchi come rappresentante unitario del centrodestra da Roma, Biolè ha annunciato ufficialmente anche la sua corsa a Tursi, convocando una conferenza stampa nel suo studio genovese.

“Una proposta civica rivolta al mondo civile, a tutti gli elettori desiderosi di ritornare al voto con convinzione, a tutti i partiti pronti a oltrepassare impasse di natura politica, che si riconoscono in un’area progressista fatta di valori, trasparenza, legalità, competenze pluridisciplinari, il tutto all’insegna di un atteggiamento favorevole alla messa in campo di sinergie e condivisione a servizio della città di Genova e dei genovesi”, ha scritto l’avvocato anticipando i temi che presenterà ai cittadini.

Il mondo civico dunque si muove, mentre nel centrosinistra e nel cosiddetto (apparentemente sempre più lontano) campo largo si continua a languire e un accordo sul nome ancora non si è trovato. Un copione che ricorda molto quanto vissuto con le regionali, quando il centrodestra aveva deciso di schierare l’ex sindaco Marco Bucci e di partire subito con la campagna elettorale, mentre gli avversari avevano tergiversato a ufficializzare la candidatura di Andrea Orlando. In questo scenario spuntano, come detto, i nomi dei civici, e quello di Biolé era già stato fatto: a gennaio aveva lanciato una petizione su Change.org che aveva totalizzato poco più di 700 firme intitolata “per Filippo Biolé sindaco della rinascita genovese”, e il nome era circolato in occasione di altri appuntamenti elettorali.

Come il già candidato sindaco di centrosinistra sconfitto alle ultime comunali, Ariel Dello Strologo, anche Biolé è avvocato e legato alla comunità ebraica: è vicepresidente della sezione genovese dell’Aned, associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, nonché presidente del comitato Pietre d’inciampo di Genova.

A fine gennaio aveva condiviso un video su Facebook in cui di fatto già ufficializzava la sua candidatura, chiarendo che “in vista delle prossime elezioni comunali, su esortazione di un nutrito e variegato gruppo di concittadini, ho deciso di mettermi a disposizione della nostra città”. Poi la precisazione: “Non voglio parlare di programmi ora, ma mi preme precisare che a differenza di quanto apparso su stampa locale non ho mai preso parte a tavole rotonde di natura politica, quelle in cui un ospite impartisce a commensali portate che noi riteniamo indigeste e che reputiamo espressione di una politica vecchia, stantia, che difende equilibri e privilegi, quella che la maggior parte dei diritti al voto rifiuta”.