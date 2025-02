Educazione civica, gli studenti delle scuole genovesi tornano in consiglio comunale

Genova. Con la 5A e 5B primaria dell’Istituto Comprensivo Voltri, la 5 UNICA Primaria dell’Istituto Suore Benedettine della Provvidenza E la 5 UNICA Primaria dell’Istituto Santa Dorotea, accolti dal vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, è ripartito questa mattina l’appuntamento con “Hai mai visitato la sala del Consiglio comunale?”, iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale di Genova e giunta alla sua terza edizione.

Il progetto, che coinvolge gli alunni delle classi 5° della scuola primaria, delle classi 3° della Scuola Secondaria di primo grado e, da quest’anno, anche gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ripropone il format consolidato negli anni precedenti, arricchito dall’esperienza maturata nelle edizioni passate, tra cui quella del 2024, che ha visto la partecipazione di più di 1.000 studenti genovesi.

Grazie a questa iniziativa, i giovani hanno l’opportunità di scoprire i tesori di Palazzo Tursi e di sedere in sala rossa, centro nevralgico dell’amministrazione locale, vivendo in prima persona le attività svolte da consiglieri e assessori comunali.

Attraverso la simulazione del question time – il momento dedicato alle interrogazioni a risposta immediata, previsto dall’articolo 54 del Regolamento del Consiglio comunale – sperimentano il funzionamento dell’assemblea, ponendo domande, votando atti da loro proposti e discutendo temi di interesse cittadino.

“Obiettivo dell’iniziativa – ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba – è avvicinare le istituzioni alle nuove generazioni, offrendo un’esperienza formativa e partecipativa che stimoli il senso civico e la consapevolezza dell’importanza dell’impegno nella vita sociale. Sono davvero contento perché nel corso degli anni, questo progetto è diventato un appuntamento fisso nel calendario del consiglio comunale, riscuotendo un grande successo tra studenti e insegnanti e questa terza edizione ne è la conferma. Spero di poter continuare a ricoprire il ruolo di presidente anche il prossimo anno per proseguire su questa strada e rafforzare ulteriormente il dialogo tra amministrazione e giovani cittadini”.

La polemica del Pd: “Inopportuni la foto con Piciocchi e l’auspicio di Cassibba”

Durante il consiglio comunale di oggi il Partito Democratico, con una mozione d’ordine, ha espresso perplessità per il fatto che il vicesindaco reggente – e candidato del centrodestra alle comunali – Pietro Piciocchi si sia prestato a una fotografia, inviata con comunicato stampa istituzionale, con i bambini delle scuole. La dem Donatella Alfonso ha anche criticato le parole di Cassibba riportate nello stesso comunicato “spero di ricoprire questo ruolo anche quest’anno” e “ha auspicato che il lodevole progetto di educazione civica metta in dialogo le scuole con tutta l’amministrazione e non solo con una parte”.